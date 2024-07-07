День домбры: тысячи видео о национальном инструменте сняли казахстанцы в TikTok

В первое воскресенье июля Казахстан отмечает День домбры – праздник, который объединяет прошлое и будущее нашей культуры. Этот национальный инструмент, с его уникальным звучанием и богатой историей, находит новое дыхание благодаря казахстанским музыкантам-авторам контента в TikTok. Виртуозная игра, современные аранжировки, неожиданные коллаборации – все это можно найти на платформе коротких креативных видеороликов, передаёт BaigeNews.kz.

Креаторы платформы превращают домбру в нечто большее, чем просто инструмент, делая ее символом культурного возрождения и креативности. Так, суммарное количество подписчиков 10 популярных домбристов платформы составляет 925 тысяч пользователей. Вместе данные креаторы собрали более 13,6 миллионов лайков. А под хэштегами #домбра, #домбыра, #dombra и #dombyra суммарно насчитывается уже более 57,8 тысяч публикаций, самые популярные из которых просмотрели почти 10 миллионов раз.

В честь Дня домбры, который в этом году отмечается 7 июля, наша редакция попросила двух отечественных музыкантов, завораживающих своей виртуозной игрой на национальном инструменте, рассказать свои истории.

Детская мечта о домбре

Белес Қозықан известный на платформе коротких креативных видеороликов как @dombrart, делится, что первую домбру ему купила мама.

"По ее рассказам, когда мне было 3-4 года, мы как-то с ней проходили мимо мастерской оркестра имени Курмангазы. Услышав звуки домбры, я захотел себе такой инструмент. С тех пор вплоть до первого класса дома я всегда сидел и играл на домбре, даже не зная, как правильно это делать. Позже, в школе я увидел учительницу, за которой шла толпа учеников с домброй. Тогда я понял, что хочу играть основательно. Так я не расстаюсь с инструментом и играю на нем вот уже около 19 лет".

При этом Белес признается, что у него нет профессионального музыкального образования, да и к самой музыкальной индустрии он себя не относит.

"Домбра – мое все, я в ней нахожу успокоение и умиротворение, поэтому могу сказать, что в первую очередь играю для себя. При этом, конечно, своим творчеством тоже иногда хочется делиться, но поскольку выступать особо негде, я нашел свою аудиторию в TikTok", – говорит он.

Как и многие креаторы на платформе, сначала Белес проводил там время в качестве зрителя. Однако, когда начался карантин в связи с пандемией коронавируса, он решил попробовать создавать свой собственный контент. Первые его ролики, которые он создавал летом 2020 года, все никак не попадали в рекомендации, но Белес все-равно не сдавался, наоборот он стал еще усерднее снимать видео. В итоге уже к новому году у него было 80 тысяч подписчиков.

Также креатор рассказывает, что изначальная его цель заключалась в том, чтобы показать, что на домбре можно играть не только национальную музыку, но и снимать каверы на западные песни.

"Благодаря этому на меня стали подписываться не просто как домбриста, но и как более молодежного или современного музыканта. Сегодня меня даже часто узнают на улице и просят сделать совместную фотографию. Как правило среди таких поклонников школьники, которые тоже играют на домбре", – рассказывает домбрист-креатор.

Кроме того, по словам Белеса, присутствие на платформе способствовало его нетворкингу с продюсерами, артистами и другими представителями креативной индустрии. Благодаря чему ему поступают различные интересные творческие предложения.

Также поскольку, аудитория не только наслаждается звучанием домбры Белеса, но и просит его поделиться техническими моментами исполнения, он начал вести на платформе рубрику, которую посвятил собственным лайфхакам и методам игры на домбре. Еще в планах креатора-музыканта организовать свой первый мини-концерт, что в итоге постепенными шагами, как он надеется сможет привести уже к большим залам, включая международные.

"Кто знает может спустя 5-7 лет Dombrart будет не только моим музыкальным именем, а большой студией, занимающейся производством контента и помогающей другим домбристам повышать свою квалификацию игры на домбре", – добавляет Белес.

Две струны предназначения

Второй не мнее популярный креатор и виртуоз игры на домбре – Жакс Мухаметжанов, @zhakso, который прославился на платформе, сыграв на национальном инструменте песню Eminem, после чего записал серию каверов и других популярных хитов.

Домброй Жакс тоже увлекся еще в начальных классах, когда поступил в детскую музыкальную школу. А уже выступая параллельно с учебой на разных концертах и конкурсах, он решил и дальше идти по жизни с музыкой.

Идея, попробовать исполнить на национальном инструменте известный хит к Жаксу пришла благодаря тренду #домбра, запущенному в TikTok несколько лет назад. Эксперимент настолько оказался удачным, что его ролики понравились аудитории и попали в рекомендации. Даже некоторые известные музыканты, чьи композиции креатор исполнил на домбре, тоже делились своими положительными реакциями.

Популяризация домбры через аккаунт креатора уже дает свои плоды. Он признается, что ему часто пишут люди в комментариях о том, что тоже захотели освоить национальный казахский инструмент.

"Я очень рад, что мое творчество, кого-то влюбило в домбру настолько, что они сами захотели ее освоить. Связи с этим, меня даже часто стали спрашивать, как правильно подобрать инструмент и где лучше его приобрести. Конечно, я стараюсь, так сказать, делиться добром и помогаю новичкам разобраться во всех этих нюансах", – рассказывает музыкант.

За пределами Интернета сегодня Жакс реализует себя не только как исполнитель каверов, но и как самостоятельный артист, музыкальный деятель и композитор.

День домбры – это не только дань богатому культурному наследию Казахстана, но и возможность для широкой аудитории открыть для себя уникальный мир этого инструмента. Пусть звуки великой казахской домбры продолжают наполнять наши сердца радостью, гордостью и вдохновением!