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День домбры: тысячи видео о национальном инструменте сняли казахстанцы в TikTok

Сегодня, 08:05
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Артём Чурсинов/BaigeNews.kz Сегодня, 08:05
Сегодня, 08:05
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Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz

В первое воскресенье июля Казахстан отмечает День домбры – праздник, который объединяет прошлое и будущее нашей культуры. Этот национальный инструмент, с его уникальным звучанием и богатой историей, находит новое дыхание благодаря казахстанским музыкантам-авторам контента в TikTok. Виртуозная игра, современные аранжировки, неожиданные коллаборации – все это можно найти на платформе коротких креативных видеороликов, передаёт BaigeNews.kz.

Креаторы платформы превращают домбру в нечто большее, чем просто инструмент, делая ее символом культурного возрождения и креативности. Так, суммарное количество подписчиков 10 популярных домбристов платформы составляет 925 тысяч пользователей. Вместе данные креаторы собрали более 13,6 миллионов лайков. А под хэштегами  #домбра, #домбыра,  #dombra и #dombyra суммарно насчитывается уже более 57,8 тысяч публикаций, самые популярные из которых просмотрели почти 10 миллионов раз. 

В честь Дня домбры, который в этом году отмечается 7 июля, наша редакция попросила двух отечественных музыкантов, завораживающих своей виртуозной игрой на национальном инструменте, рассказать свои истории.

Детская мечта о домбре 

Белес Қозықан известный на платформе коротких креативных видеороликов как @dombrart, делится, что первую домбру ему купила мама.

"По ее рассказам, когда мне было 3-4 года, мы как-то с ней проходили мимо мастерской оркестра имени Курмангазы. Услышав звуки домбры, я захотел себе такой инструмент. С тех пор вплоть до первого класса дома я всегда сидел и играл на домбре, даже не зная, как правильно это делать. Позже, в школе я увидел учительницу, за которой шла толпа учеников с домброй. Тогда я понял, что хочу играть основательно. Так я не расстаюсь с инструментом и играю на нем вот уже около 19 лет".

@dombrart Бұл да бір керемет ән ғой🥰 #домбыра #казахстан #қазақстан #қазақ ♬ оригинальный звук - Белес | Dombrart

При этом Белес признается, что у него нет профессионального музыкального образования, да и к самой музыкальной индустрии он себя не относит.

"Домбра – мое все, я в ней нахожу успокоение и умиротворение, поэтому могу сказать, что в первую очередь играю для себя. При этом, конечно, своим творчеством тоже иногда хочется делиться, но поскольку выступать особо негде, я нашел свою аудиторию в TikTok", – говорит он. 

Как и многие креаторы на платформе, сначала Белес проводил там время в качестве зрителя. Однако, когда начался карантин в связи с пандемией коронавируса, он решил попробовать создавать свой собственный контент. Первые его ролики, которые он создавал летом 2020 года, все никак не попадали в рекомендации, но Белес все-равно не сдавался, наоборот он стал еще усерднее снимать видео. В итоге уже к новому году у него было 80 тысяч подписчиков. 

Также креатор рассказывает, что изначальная его цель заключалась в том, чтобы показать, что на домбре можно играть не только национальную музыку, но и снимать каверы на западные песни.

"Благодаря этому на меня стали подписываться не просто как домбриста, но и как более молодежного или современного музыканта. Сегодня меня даже часто узнают на улице и просят сделать совместную фотографию. Как правило среди таких поклонников школьники, которые тоже играют на домбре", – рассказывает домбрист-креатор. 

@dombrart Менің сүйіктім солом 🥰 #досмукасан #тойжыры #dombra #dombyra #домбра #домбыра #tiktokoriginals ♬ оригинальный звук - Белес | Dombrart

Кроме того, по словам Белеса, присутствие на платформе способствовало его нетворкингу с продюсерами, артистами и другими представителями креативной индустрии. Благодаря чему ему поступают различные интересные творческие предложения. 

Также поскольку, аудитория не только наслаждается звучанием домбры Белеса, но и просит его поделиться техническими моментами исполнения, он начал вести на платформе рубрику, которую посвятил собственным лайфхакам и методам игры на домбре. Еще в планах креатора-музыканта организовать свой первый мини-концерт, что в итоге постепенными шагами, как он надеется сможет привести уже к большим залам, включая международные.

"Кто знает может спустя 5-7 лет Dombrart будет не только моим музыкальным именем, а большой студией, занимающейся производством контента и помогающей другим домбристам повышать свою квалификацию игры на домбре", – добавляет Белес. 

Две струны предназначения 

Второй не мнее популярный креатор и виртуоз игры на домбре – Жакс Мухаметжанов, @zhakso, который прославился на платформе, сыграв на национальном инструменте песню Eminem, после чего записал серию каверов и других популярных хитов. 

Домброй Жакс тоже увлекся еще в начальных классах, когда поступил в детскую музыкальную школу. А уже выступая параллельно с учебой на разных концертах и конкурсах, он решил и дальше идти по жизни с музыкой. 

Идея, попробовать исполнить на национальном инструменте известный хит к Жаксу пришла благодаря тренду #домбра, запущенному в TikTok несколько лет назад. Эксперимент настолько оказался удачным, что его ролики понравились аудитории и попали в рекомендации.  Даже некоторые известные музыканты, чьи композиции креатор исполнил на домбре, тоже делились своими положительными реакциями.

@zhakso_ #eminem #домьыра #алматы ♬ оригинальный звук - ZhakSoul Dombra

"В целом данный тренд, как мне кажется, стал хорошей возможностью показать всю красоту нашего национального инструмента, в том числе иностранным пользователям TikTok", – делится Жакс. 

@zhakso_ Нұрлан Өнербаев - Анашым Әні мен сөзі: Марат Омаров #нұрланөнербаев #анашым #мама #маратомаров #караокедомбыра ♬ оригинальный звук - ZhakSoul Dombra

Популяризация домбры через аккаунт креатора уже дает свои плоды. Он признается, что ему часто пишут люди в комментариях о том, что тоже захотели освоить национальный казахский инструмент. 

"Я очень рад, что мое творчество, кого-то влюбило в домбру настолько, что они сами захотели ее освоить.  Связи с этим, меня даже часто стали спрашивать, как правильно подобрать инструмент и где лучше его приобрести. Конечно, я стараюсь, так сказать, делиться добром и помогаю новичкам разобраться во всех этих нюансах", – рассказывает музыкант. 

За пределами Интернета сегодня Жакс реализует себя не только как исполнитель каверов, но и как самостоятельный артист, музыкальный деятель и композитор. 
День домбры – это не только дань богатому культурному наследию Казахстана, но и возможность для широкой аудитории открыть для себя уникальный мир этого инструмента. Пусть звуки великой казахской домбры продолжают наполнять наши сердца радостью, гордостью и вдохновением!

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