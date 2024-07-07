День домбры: тысячи видео о национальном инструменте сняли казахстанцы в TikTok
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В первое воскресенье июля Казахстан отмечает День домбры – праздник, который объединяет прошлое и будущее нашей культуры. Этот национальный инструмент, с его уникальным звучанием и богатой историей, находит новое дыхание благодаря казахстанским музыкантам-авторам контента в TikTok. Виртуозная игра, современные аранжировки, неожиданные коллаборации – все это можно найти на платформе коротких креативных видеороликов, передаёт BaigeNews.kz.
Креаторы платформы превращают домбру в нечто большее, чем просто инструмент, делая ее символом культурного возрождения и креативности. Так, суммарное количество подписчиков 10 популярных домбристов платформы составляет 925 тысяч пользователей. Вместе данные креаторы собрали более 13,6 миллионов лайков. А под хэштегами #домбра, #домбыра, #dombra и #dombyra суммарно насчитывается уже более 57,8 тысяч публикаций, самые популярные из которых просмотрели почти 10 миллионов раз.
В честь Дня домбры, который в этом году отмечается 7 июля, наша редакция попросила двух отечественных музыкантов, завораживающих своей виртуозной игрой на национальном инструменте, рассказать свои истории.
Детская мечта о домбре
Белес Қозықан известный на платформе коротких креативных видеороликов как @dombrart, делится, что первую домбру ему купила мама.
"По ее рассказам, когда мне было 3-4 года, мы как-то с ней проходили мимо мастерской оркестра имени Курмангазы. Услышав звуки домбры, я захотел себе такой инструмент. С тех пор вплоть до первого класса дома я всегда сидел и играл на домбре, даже не зная, как правильно это делать. Позже, в школе я увидел учительницу, за которой шла толпа учеников с домброй. Тогда я понял, что хочу играть основательно. Так я не расстаюсь с инструментом и играю на нем вот уже около 19 лет".
@dombrart Бұл да бір керемет ән ғой🥰 #домбыра #казахстан #қазақстан #қазақ ♬ оригинальный звук - Белес | Dombrart
При этом Белес признается, что у него нет профессионального музыкального образования, да и к самой музыкальной индустрии он себя не относит.
"Домбра – мое все, я в ней нахожу успокоение и умиротворение, поэтому могу сказать, что в первую очередь играю для себя. При этом, конечно, своим творчеством тоже иногда хочется делиться, но поскольку выступать особо негде, я нашел свою аудиторию в TikTok", – говорит он.
Как и многие креаторы на платформе, сначала Белес проводил там время в качестве зрителя. Однако, когда начался карантин в связи с пандемией коронавируса, он решил попробовать создавать свой собственный контент. Первые его ролики, которые он создавал летом 2020 года, все никак не попадали в рекомендации, но Белес все-равно не сдавался, наоборот он стал еще усерднее снимать видео. В итоге уже к новому году у него было 80 тысяч подписчиков.
Также креатор рассказывает, что изначальная его цель заключалась в том, чтобы показать, что на домбре можно играть не только национальную музыку, но и снимать каверы на западные песни.
"Благодаря этому на меня стали подписываться не просто как домбриста, но и как более молодежного или современного музыканта. Сегодня меня даже часто узнают на улице и просят сделать совместную фотографию. Как правило среди таких поклонников школьники, которые тоже играют на домбре", – рассказывает домбрист-креатор.
@dombrart Менің сүйіктім солом 🥰 #досмукасан #тойжыры #dombra #dombyra #домбра #домбыра #tiktokoriginals ♬ оригинальный звук - Белес | Dombrart
Кроме того, по словам Белеса, присутствие на платформе способствовало его нетворкингу с продюсерами, артистами и другими представителями креативной индустрии. Благодаря чему ему поступают различные интересные творческие предложения.
Также поскольку, аудитория не только наслаждается звучанием домбры Белеса, но и просит его поделиться техническими моментами исполнения, он начал вести на платформе рубрику, которую посвятил собственным лайфхакам и методам игры на домбре. Еще в планах креатора-музыканта организовать свой первый мини-концерт, что в итоге постепенными шагами, как он надеется сможет привести уже к большим залам, включая международные.
"Кто знает может спустя 5-7 лет Dombrart будет не только моим музыкальным именем, а большой студией, занимающейся производством контента и помогающей другим домбристам повышать свою квалификацию игры на домбре", – добавляет Белес.
Две струны предназначения
Второй не мнее популярный креатор и виртуоз игры на домбре – Жакс Мухаметжанов, @zhakso, который прославился на платформе, сыграв на национальном инструменте песню Eminem, после чего записал серию каверов и других популярных хитов.
Домброй Жакс тоже увлекся еще в начальных классах, когда поступил в детскую музыкальную школу. А уже выступая параллельно с учебой на разных концертах и конкурсах, он решил и дальше идти по жизни с музыкой.
Идея, попробовать исполнить на национальном инструменте известный хит к Жаксу пришла благодаря тренду #домбра, запущенному в TikTok несколько лет назад. Эксперимент настолько оказался удачным, что его ролики понравились аудитории и попали в рекомендации. Даже некоторые известные музыканты, чьи композиции креатор исполнил на домбре, тоже делились своими положительными реакциями.
@zhakso_ #eminem #домьыра #алматы ♬ оригинальный звук - ZhakSoul Dombra
"В целом данный тренд, как мне кажется, стал хорошей возможностью показать всю красоту нашего национального инструмента, в том числе иностранным пользователям TikTok", – делится Жакс.
@zhakso_ Нұрлан Өнербаев - Анашым Әні мен сөзі: Марат Омаров #нұрланөнербаев #анашым #мама #маратомаров #караокедомбыра ♬ оригинальный звук - ZhakSoul Dombra
Популяризация домбры через аккаунт креатора уже дает свои плоды. Он признается, что ему часто пишут люди в комментариях о том, что тоже захотели освоить национальный казахский инструмент.
"Я очень рад, что мое творчество, кого-то влюбило в домбру настолько, что они сами захотели ее освоить. Связи с этим, меня даже часто стали спрашивать, как правильно подобрать инструмент и где лучше его приобрести. Конечно, я стараюсь, так сказать, делиться добром и помогаю новичкам разобраться во всех этих нюансах", – рассказывает музыкант.
За пределами Интернета сегодня Жакс реализует себя не только как исполнитель каверов, но и как самостоятельный артист, музыкальный деятель и композитор.
День домбры – это не только дань богатому культурному наследию Казахстана, но и возможность для широкой аудитории открыть для себя уникальный мир этого инструмента. Пусть звуки великой казахской домбры продолжают наполнять наши сердца радостью, гордостью и вдохновением!
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