День борьбы со СПИДом: какая ситуация с заболеваемостью в Астане

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. Он учреждён ООН для того, чтобы повысить осведомлённость об эпидемии, информировать людей о новых эффективных методах лечения, искоренять отвращение и осуждение, с которым сталкиваются граждане, живущие с ВИЧ.

С 21 ноября по 1 декабря объединённой программой ООН по ВИЧ объявлена Всемирная кампания борьбы со СПИДом под девизом “Время для равенства!”, передает BaigeNews.kz.

Положительная динамика в столице

Руководитель Центра по профилактике ВИЧ-инфекции Астаны Сабит Абдраимов рассказал о доступности тестирования и обследований.

За 10 месяцев 2021 года в столице на ВИЧ обследовали 300 000 жителей. В этом году показатель достиг 323 052 - рост на 23,4 процента.

По всемирному стандарту, обследовать необходимо не меньше 10 процентов населения. Центр по профилактике ВИЧ-инфекции Астаны в два раза перевыполнил план.

“Астана - столица нашего государства, много мероприятий проходит, внешняя и внутренняя миграция. Поэтому важно тестировать как можно больше людей, чтобы обезопасить граждан. В этом году выявлено 305 новых случаев инфицирования. Нам нельзя бояться выявлять, наоборот, лучше узнать о болезни на ранних стадиях. Мы обследовали 323 052 человека, из них 1 или 2 стадия у 82 процентов. Это большой показатель”, - сказал Сабит Абдраимов.

Он отметил, что за счёт тестирования и выявления болезни на ранней стадии смертность от СПИДа уменьшилась в два раза. Пять лет назад показатель был 2,9 процента, сегодня - 1,7 процента.

Лекарства инфицированным Центр предоставляет бесплатно. Это означает, каждый больной вне зависимости от социального положения, материальных возможностей получит своевременную помощь и шанс на обычную жизнь.

У детей есть шанс

Выделяют три основных пути передачи ВИЧ-инфекции - при незащищённом половом акте, через заражённый шприц и от матери к ребёнку.

"Неотъемлемой частью комплексной помощи при ВИЧ-инфекции является профилактика передачи вируса от матери к ребёнку. Благодаря антиретровирусной терапии (АРТ) женщины с ВИЧ-положительным статусом могут родить здорового ребенка", - сообщили в центре.

Так, 184 ребёнка, рождённые больными матерями, сняты с учёта и считаются абсолютно здоровыми.



Госзаказ по борьбе с ВИЧ инфекцией

Руководитель общественного фонда “Шаг в будущее” Ажар Турымова сообщила, что в рамках государственного социального заказа, они работают по двум основным группам - с людьми, принимающими инъекционные наркотики, и с мужчинами, практикующими секс с мужчинами.

“В рамках государственного социального заказа за семь месяцев по группе лиц, употребляющих инъекционные наркотики, охвачено 662 человека. Из них протестировано 490, выявлено три случая ВИЧ. Среди второй группы охвачено 679 человек, протестировано на ВИЧ 568 и выявлено также три случая зарааажения. Все факты доведены до центра СПИД”, - сказала Ажар Турымова.

Помимо двух обозначенных, выделена группа работниц секс-индустрии, с которыми ведёт отдельный проект общественный фонд “Жизнь вопреки”.

“ВИЧ охватывает всех, нет определённой категории. Наш фонд взял на себя работу с работницами секс индустрии. Для нашего фонда это пилотный проект. На следующий год планируется включить четвёртый компонент - работа с людьми, живущими с ВИЧ. В Казахстане такого не было, это прецедент, когда на местном уровне выделяется финансирование. Если четвёртый компонент включат в госзаказ, можно смело говорить, что мы переходим с международного финансирования полностью на государственное”, - заявила Айна Мукушева, руководитель общественного фонда “Жизнь вопреки”.

Доверяй, но проверяй

Айна призывает казахстанцев ответственно подходить к началу половой жизни. ВИЧ вокруг нас, об этом нельзя забывать. Но и осуждать людей, живущих с ВИЧ положительным статусом, не имеет смысла, потому как никто не защищен на 100 процентов.

