День без автомобиля предложили провести казахстанцам

В рамках общенационального проекта Birgemiz: Taza Alem казахстанцам предлагают принять участие в челлендже "День без автомобиля", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минкультуры и информации.

Проект направлен на снижение загрязнения воздуха за счёт отказа от личных автомобилей, что поможет уменьшить выбросы вредных веществ.

22 июля любой желающий может присоединиться к челленджу. Для этого участникам в течение всего дня необходимо отказаться от использования машин. Организаторы предлагают передвигаться на общественном транспорте, велосипеде, самокате или пешком.

Фотографии или видео своего дня без машины нужно опубликовать в социальных сетях, используя хэштеги #ДеньБезАвтомобиля и отмечая организаторов @birgemiz_taza_alem2022.