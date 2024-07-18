  • 18 Июля, 18:43
  • BAIGENEWS

День без автомобиля предложили провести казахстанцам

Сегодня, 18:30
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baigenews.kz Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30
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Фото: baigenews.kz

В рамках общенационального проекта Birgemiz: Taza Alem казахстанцам предлагают принять участие в челлендже "День без автомобиля", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минкультуры и информации. 

Проект направлен на снижение загрязнения воздуха за счёт отказа от личных автомобилей, что поможет уменьшить выбросы вредных веществ. 

22 июля любой желающий может присоединиться к челленджу. Для этого участникам в течение всего дня необходимо отказаться от использования машин. Организаторы предлагают передвигаться на общественном транспорте, велосипеде, самокате или пешком. 

Фотографии или видео своего дня без машины нужно опубликовать в социальных сетях, используя хэштеги #ДеньБезАвтомобиля и отмечая организаторов @birgemiz_taza_alem2022.

 

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