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Pxhere.com Сегодня, 07:22
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Фото: Pxhere.com

День айтишника предлагают праздновать в Казахстане

Профессиональный праздник IT-специалистов предлагают официально утвердить в Казахстане. Соответствующий проект поправок в постановление правительства РК опубликован на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.

В пояснительной записке указывается, что в настоящее время работники сферы цифровизации и информационных технологий не имеют возможности праздновать свой профессиональный праздник, хотя являются одними из самых востребованных на рынке труда. 

"Введение профессионального праздника Дня работников цифровизации и информационных технологий на сегодня является важным для государственных служащих, проводящих цифровую трансформацию, IT-предпринимателей и участников IT-рынка. Именно они являются драйверами трансформации практически во всех сферах", - указывается в документе.

Так, предлагается установить следующие праздничные даты:

-17 мая - День работников связи (действующая формулировка - День работников связи и информатизации);

- 10 ноября - День работников цифровизации и информационных технологий.

Публичное обсуждение документа продлится до 12 октября.

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#IT #праздники
Журналист
Сегодня, 07:22
122
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