Демпинг, опыт работы и достоверность: какие изменения в правила госзакупок хотят внести в Казахстане

Фото: Минфин

Министерство финансов подготовило изменения в правила осуществления государственных закупок. Соответствующий проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.

Как пояснили в ведомстве, документ разработан в рамках совершенствования законодательства государственных закупок, а также приведения в соответствие с вновь принятыми нормативными правовыми актами.

Так, согласно разработанным поправкам, в министерстве предлагают рассматривать финансовую устойчивость страховых организации с учётом специфики их деятельности. А для повышения качества, исключения фактов предоставления заниженных цен в закупках по среднему ремонту дорог хотят установить минимальное пороговое значение демпинга по аналогии с СМР, проектированием и технадзором.

При этом демпинговой будут признавать цены заявок, которые ниже тех, что указаны в технической документации, прошедшей экспертизу, более чем на 10 процентов.

Указывается, что на втором этапе конкурса с использованием рамочного соглашения среди квалифицированных поставщиков решающим условием будет цена, предложенная участниками рамочного соглашения.

Также изменения коснутся направления запроса участникам рамочного соглашения не по месту нахождения заказчика, а по месту поставки товаров, оказания услуг и выполнения работ. Право формирования заявок на корректировку и блокировку сведений Электронного депозитария предоставят только органам внутреннего государственного аудита, в том числе на основе заявок организаторов, единых организаторов и потенциальных поставщиков.

Порядок образования экспертной комиссии и (или) определения эксперта для подготовки экспертного заключения в отношении соответствия ТРУ, предлагаемых потенциальными поставщиками будет урегулирован. Кроме того, изменится порядок расчёта опыта работы в сфере строительства.

Исключат из процессов формирования и размещения на веб-портале протокола об итогах по конкурсам с использованием рейтингово-бальной системы и человеческий фактор. А обоснование выбора способа из одного источника путём прямого заключения договора о госзакупе заказчики начнут указывать при создании годового плана госзакупок.

При осуществлении государственных закупок товаров через Электронный каталог товаров нужно будет указывать уникальный код товара (при его наличии). В Минфине предлагается также установить отдельный порядок исполнения договора поставки для ГСМ. А для предоставления качественных товаров предлагается конкретизировать параметры и установить требования к сроку их изготовления.

Вносятся также уточняющие правки по вопросам возврата суммы обеспечения аванса.

Напомним, министерство национальной экономики внесло в мажилис проект закона "О местном самоуправлении в Республике Казахстан", согласно которому в стране предлагают упростить процедуру госзакупок. Так, предлагается определить два способа закупок: конкурс свыше 2 000 МРП (срок проведения 25 календарных дней) и способом запроса ценовых предложений до 8 000 МРП (срок проведения семь календарных дней), из одного источника – до 2000 МРП".