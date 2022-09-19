open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Демобилизовавшиеся казахстанцы смогут поступать в ВУЗы без сдачи ЕНТ
Kazinform.kz Сегодня, 13:45
233
Фото: Kazinform.kz

Демобилизовавшиеся казахстанцы смогут поступать в ВУЗы без сдачи ЕНТ

Казахстанцы, прошедшие армейскую службу, смогут поступать в ВУЗы без сдачи ЕНТ. Об этом рассказала советник министра обороны РК Айгуль Тулембаева, передает BaigeNews.kz

По её словам, у солдат-срочников появится возможность поступать в университеты и вузы страны без проверки результатов ЕНТ. Будет доступно и платное, и бесплатное обучение. 

"Реализуется проект министерства обороны совместно с ведущими высшими учебными заведениями во всех регионах страны, для повышения мотивации прохождения срочной воинской службы предоставляются образовательные льготы. Нас уже поддержали порядка 30 ведущих вузов. Соответствующие письма поддержки уже поступили в адрес министерства обороны", – рассказала она.

Некоторые ВУЗы также готовы предоставить срочникам бесплатное высшее образование. Но такая возможность будет доступна только тем, кто показал высокий уровень боевой подготовки и дисциплины. Сейчас этот механизм прорабатывается совместно с министерством обороны и национальной гвардией. Хорошо показавшие себя военнослужающие смогут поступить в военные учебные заведения минобороны без экзаменов, а также бесплатно обучаться на военных кафедрах казахстанских вузов. 

Помимо этого, ведомство прорабатывает совместно с банками механизм предоставления кредитных каникул для тех, кто проходит срочную воинскую службу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#армия РК #вузы Казахстана
Сегодня, 13:45
233
Журналист
Наверх