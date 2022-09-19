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Демобилизовавшиеся казахстанцы смогут поступать в ВУЗы без сдачи ЕНТ
Казахстанцы, прошедшие армейскую службу, смогут поступать в ВУЗы без сдачи ЕНТ. Об этом рассказала советник министра обороны РК Айгуль Тулембаева, передает BaigeNews.kz.
По её словам, у солдат-срочников появится возможность поступать в университеты и вузы страны без проверки результатов ЕНТ. Будет доступно и платное, и бесплатное обучение.
"Реализуется проект министерства обороны совместно с ведущими высшими учебными заведениями во всех регионах страны, для повышения мотивации прохождения срочной воинской службы предоставляются образовательные льготы. Нас уже поддержали порядка 30 ведущих вузов. Соответствующие письма поддержки уже поступили в адрес министерства обороны", – рассказала она.
Некоторые ВУЗы также готовы предоставить срочникам бесплатное высшее образование. Но такая возможность будет доступна только тем, кто показал высокий уровень боевой подготовки и дисциплины. Сейчас этот механизм прорабатывается совместно с министерством обороны и национальной гвардией. Хорошо показавшие себя военнослужающие смогут поступить в военные учебные заведения минобороны без экзаменов, а также бесплатно обучаться на военных кафедрах казахстанских вузов.
Помимо этого, ведомство прорабатывает совместно с банками механизм предоставления кредитных каникул для тех, кто проходит срочную воинскую службу.
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