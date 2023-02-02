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Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду
В Алматы состоялось очередное заседание по делу вайнеров Мейржана Туребаева и Мейрхана Шерниязова. Их обвиняют в управлении крупной финансовой пирамидой Mudarabah Capital, передаёт BaigeNews.kz.
По делу в том числе проходят – Алмас Курмангалиев, Руслан Бурканов, Дания Рахимова, Андрей Ча, Тимур Рустемов, Самат Касенов, Нурлан Султанбаев, Биржан Жармухамед, Ерлан и Ержан Мансуровы. Процесс по делу открытый.
На заседании выступили потерпевшие. Они рассказали о том, как вложили свои сбережения в пирамиду.
Вкладчикам предлагалось сделать взносы в Mudarabah Capital. Деньги перенаправляли в компании ТОО "Astex.kz" и ТОО "ACD Technology", они инвестировали в тендеры.
Людям обещали гарантированную доходность до 20 процентов от вложенной суммы в месяц, или 240 процентов в год. Всего удалось заключить договоры на более чем два миллиарда тенге.
Один из потерпевших Асланбек Луспанов. В суде он сообщил, что прежде чем вложить деньги, наблюдал за компанией. Видел её рекламу на страницах блогеров в соцсетях. В октябре 2020 года он отдал пять миллионов тенге.
"Я связался с менеджером Али. Офис компании находился в бизнес-центре "Нурлы Тау". Я был в другом городе, мои деньги внесла сестрёнка. После этого в течение трёх месяцев получал дивиденды – в ноябре, январе, феврале. Сумма составила миллион двести тысяч тенге. Далее выплат не было. В марте я приехал в Алматы, чтобы расторгнуть контракт", - сообщил потерпевший.
По его словам, он не имел представления о механизме инвестирования компании.
"Было больше доверия к блогерам. То, что они в соцсетях говорили, что это халяльный бизнес, что они своё имущество туда вложили. Я на это купился", - признался мужчина.
Сторона защиты поинтересовалась, почему потерпевший заключил договор с ТОО "Astex".
"Если честно, я потом об этом не знал. В детали не вдавался. Моя сестренка пришла Mudarabah и туда в кассу вложила деньги. Дальше куда деньги переводятся, я не вникал", - сказал он.
Другой пострадавший Тенгиз Мураткалиев сообщил, что он также вложил пять миллионов тенге в ноябре 2020 года. Дивидендов не получил.
По его словам, об условиях вложения он разговаривал с Русланом Буркановым.
“С Русланом до этого были знакомы. Знали друг друга хорошо, у нас общие знакомые”, - сообщил Мураткалиев.
Он уточнил, что не знает представителей ТОО "Astex", в основном контактировал с Буркановым.
Ранее многие подсудимые, в том числе Шерниязов и Туребаев, не признали вину.
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