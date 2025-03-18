Завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении бывшей судьи Светланы Жолмановой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

"По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы она под предлогом оказания содействия в приобретении недвижимости и участия в тендерных проектах, путём обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами граждан на сумму более миллиарда тенге. В ходе расследования выявлено 48 эпизодов преступной деятельности, которые объединены в одно производство", - сообщили в прокуратуре Алматы.

Уголовное дело с обвинительным актом по части 4) пункта 2 статьи 190 Уголовного Кодекса РК (мошенничество в особо крупном размере) направлено в суд для рассмотрения по существу.

О задержании Жолмановой стало известно 9 октября 2024 года. Ранее Высший Судебный Совет принял решение наложить дисциплинарное взыскание на судью Медеуского районного суда Алматы Светлану Жолманову в виде освобождения от занимаемой должности.