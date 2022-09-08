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Вопрос технического обеспечения министерства по чрезвычайным ситуациям подняли депутаты мажилиса на презентации бюджета на 2023-2025 годы, сообщает BaigeNews.kz.

В частности, депутат мажилиса Дания Еспаева сказала, что представители МЧС сетуют на нехватку оборудования и пожарной инфраструктуры. Однако депутаты всегда поддерживали их бюджет.

"В стенах мажилиса мы ни один раз не отклоняли заявку министерства по чрезвычайным ситуациям. Значит, эта ситуация на уровне правительства. Я прошу поставить сегодня точку в этом вопросе. На моей памяти мы не сокращали расходы", – отметила Дания Еспаева.

Вице-министр финансов Татьяна Савельева уточнила, что утверждение объёма финансирования всех государственных органов соответствует требованиям бюджетного Кодекса.

"Бюджетные заявки выше доведенного лимита администраторы вносить не имеют права. У нас норма в бюджетном кодексе чётко закреплена: администраторы определяют приоритеты в пределах доведенных лимитов. Несмотря на это, необходимость в финансовых ресурсах в целом по всем администраторам превышала наши возможности более чем на семь триллионов тенге. Но всё, что было возможно, все дополнительные ресурсы были направлены, в том числе сверх лимита были предусмотрены на нужды МЧС. Поэтому сказать, что они заявили и не были поддержаны – это не так. Это касается всех государственных органов", – пояснила представитель Минфина.

В свою очередь, в МЧС тоже попытались пролить свет на ситуацию.

"На самом деле, у нас расчеты все есть. Они основываются на нормах положенности, которые ни по каким параметрам не соответствуют. Мы только по боевой одежде пожарных в этом году вышли 90 процентов. По всем другим параметрам такого нет. Например, 121 пожарного депо не хватает в стране. Но опять же, через уточнение бюджета частично получаем. Но всегда будем неудовлетворенными текущими размерами поступлений", – сообщил руководитель аппарата МЧС Ардак Тиес.

Как сообщалось, 7 сентября заместитель председателя профильного комитета Дмитрий Титов объявил, что не хватает более трёх тысяч единиц спецтехники.