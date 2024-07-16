Дело Стати: как развивался многолетний спор молдавского бизнесмена с Казахстаном

Многолетний судебный процесс против Стати завершился. Казахстан урегулировал спор с молдавскими бизнесменами. Национальный банк и правительство подписали рамочное соглашение. Как казахстанская сторона смогла достичь этого результата? И почему дело против Анатола и Габриэля Стати затянулось на многие годы? Корреспондент BaigeNews.kz вспомнил историю конфликта.

С чего все началось

Судебное разбирательство против молдавских бизнесменов долгое время оставалось в центре внимания в нашей стране. И хотя в последние годы спор между Стати и Казахстаном не освещался в СМИ так подробно, это не означало, что стороны прекратили отстаивать свои юридические права в суде. Вряд ли кто-то мог предположить в конце 90-х, когда Стати начали выстраивать юридические отношения с Казахстаном, к чему это сотрудничество приведет.

Анатол и Габриэль Стати – известные бизнесмены в Молдове. Анатолий является основателем крупнейшей нефтегазовой компании Ascom Group. В 2010 году он даже считался самым богатым гражданином своей страны. Его сын Габриэль занимал должность вице-президента Ascom Group.

В 1999 году офшорная компания Tristan Oil Ltd, основанная Анатолом Стати, приобрела мажоритарные пакеты акций в двух казахстанских нефтяных компаниях – Tolkynneftegaz и Kazpolmunay. Через эту компанию бизнесмен начал эксплуатацию нефтегазовых месторождений в Мангистауской области.

В 2008 году президент Молдовы направил письмо Нурсултану Назарбаеву, в котором говорилось о нарушениях в деятельности бизнесмена. Президент Молдовы также заявил, что Стати вмешивается во внешнюю политику страны и финансирует оппозиционные политические формирования.

После этого была проведена проверка, которая выявила нарушения в деятельности нефтяных компаний Стати – Tolkynneftegaz и Kazpolmunay. В частности, трубопроводы компаний оказались магистральными, а не промысловыми, как заявлялось. Это нарушение противоречило имеющимся лицензиям.

В результате, в следующем году был арестован директор Kazpolmunay Сергей Корнегруца, которого приговорили к четырем годам заключения. Его помощники были объявлены в розыск. Весь срок он не отсидел и сбежал из Казахстана.

Также выяснилось, что годы безлицензионной деятельности привели к незаконному доходу компании на сумму более 140 миллиардов тенге, который по решению суда должен был быть взыскан в пользу государства.

В итоге нефтяные месторождения Толкын и Боранколь в Мангистауской области были переданы в управление нацкомпании "КазМунайГаз".

Заморозка активов

История судебных разбирательств между Анатолом Стати и правительством Казахстана является сложной и длительной. В 2010 году бизнесмен подал иск против Казахстана, утверждая, что правительство незаконно захватило их активы, включая нефтегазовые месторождения и инфраструктуру. Он также заявил, что действия Казахстана нарушили его права, защищенные Договором к Энергетической хартии. Кроме того, Стати утверждал, что казахстанские власти оказывали на него давление и преследовали, чтобы вынудить продать активы по заниженной цене.

В 2013 году Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) в Швеции вынес решение в пользу Стати и его компаний, присудив им компенсацию в размере около 500 миллионов долларов вместо запрашиваемых четырёх миллиардов. Суд также постановил, что Казахстан нарушил свои обязательства по Договору к Энергетической хартии.

Казахстан оспорил это решение, утверждая, что оно было получено мошенническим путем, и что Стати и его компании представили ложные данные и сфабриковали финансовые отчеты.

Стати остался недоволен этим решением и предпринял попытки исполнить арбитражное решение в различных юрисдикциях, включая США, Великобританию, Нидерланды и Швецию. В некоторых случаях суды поддержали исполнение решения, в других — отказали.

Молдавский бизнесмен добился заморозки активов, принадлежащих Национальному банку Казахстана и Национальному фонду, на сумму более 22 миллиардов долларов.

В 2019 году суд в Брюсселе снял арест с активов Национального фонда на сумму около 21,5 миллиарда долларов и постановил, что снять арест с оставшихся средств возможно лишь в английских судах.

Через несколько лет Высокий суд Англии также вынес решение в пользу Казахстана.

Затраты на суды

Подобные международные арбитражные дела могут быть чрезвычайно дорогостоящими. Расходы включают в себя оплату юридических услуг, арбитражных сборов, экспертов, а также возможные дополнительные расходы, связанные с процессом.

В СМИ появлялась разная информация о том, сколько государственных средств уходит из бюджета страны на суды против Стати. Была даже информация, что это сумма приблизилась к одному миллиарду долларов. Однако министр юстиции Азамат Ескараев опроверг эту информацию. По его словам, речь идет о более скромных цифрах. Он также подчеркнул, что дело против Стати является обычным арбитражным спором и у ведомства есть еще несколько таких дел.

Вопросом о том, сколько денег Казахстана тратит, на суды против Стати задались и народные избранники. Депутат Мажилиса Азат Перуашев в депутатском запросе, озвучил данные о том, что на споры со Стати из бюджета ежегодно уходило 60 миллионов долларов. Он также усомнился в финансовой добросовестности юридической компании Bolashak Consulting group, представлявшей интересы Казахстана в этих спорах. К слову, к этой компании имел отношении экс-министр юстиции Марат Бекетаев, которого задержал в прошлом году Антикор. Его подозревают в том, что он пролоббировал интересы аффилированной компании, чем причинил ущерб государству в особо крупном размере.

Как дело отразилось на репутации Казахстана

Политолог Талгат Калиев отмечает, что в целом любое затянувшееся в правовом поле дело негативно отражается на репутации страны, на ее инвестиционной привлекательности. Особенно, если речь идет о Международном арбитраже, как это было со Стати.

По его мнению, урегулировать процесс можно было и раньше, но похоже у прежнего руководства Министерства юстиции в этом не было сильной заинтересованности.

"Поэтому закрытие этого процесса, наконец снимает риски, связанные с ним. Становится очевидно, что, видимо, урегулировать можно было и впредь, но не было заинтересованности конкретно действующих лиц. Поскольку были многомиллионные контракты с лоббистскими структурами, с некими юридическими службами. Видимо, была конкретная материальная заинтересованность тех, кто занимался этим процессом со стороны Казахстана", - сказал политолог.

Урегулирование дела со Стати крайне положительно характеризует нынешнее руководство Министерства юстиции, считает политолог. Он также напомнил, что Касым-Жомарт Токаев ранее принял курс на улучшение транспарентности и улучшения деятельности госаппарата, повышения инвестиционной привлекательности, что также повлияло на решение дела.