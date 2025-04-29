Дело Шерзата Полата: в суде допросили свидетелей, оплативших за пиво и сигареты в магазине "Камажай"
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На очередном заседании суда по делу об убийстве Шерзата Полата были допрошены свидетели, с чьих счетов поступила оплата за алкоголь и сигареты, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
16-летний Бекнур Аскарбек пришел в суд вместе с мамой и бабушкой. Он рассказал, что именно он перевел тысячу тенге, ставшую причиной конфликта. По его словам, подсудимый Дархан Аскентай является соседом его родственника. В ночь трагедии родственник позвонил Бекнуру и попросил перевести деньги Дархану. Бекнур выполнил просьбу, отправил тысячу тенге и переслал чек Дархану в мессенджере.
Юноша также пояснил, что в то время пользовался банковским счетом своей бабушки Светланы Калтаевой. Именно ее имя было указано в чеке, представленном владельцам магазина.
Светлана Калтаева также дала показания, подтвердив, что передала счет внуку для ежедневного пользования, а сама предпочитает расплачиваться наличными.
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