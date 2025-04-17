В главном судебном разбирательстве по уголовному делу об убийстве Шерзата Полата был объявлен перерыв до 14:30 часов. Онлайн-трансляция заседания суда продолжена на YouTube-канале BaigeNews.kz.

До перерыва была озвучена информацию о подсудимых, права всех сторон, ходатайства.

Прокурор изложила суть обвинения против девяти подсудимых. Также гособвинитель рассказала как убили Шерзата

Дело рассматривает судья Ержан Жанузаков. Прокурор – Ержан Туракбаев.

На скамье девять подсудимых:

Абзал Шынасыл – его обвиняют в убийствах, совершённых с особой жестокостью, по предварительному сговору и по другим отягчающим обстоятельствам, а также в участии в групповом нападении;

Равиль Сакиев – тоже обвиняется в попытке убийства и участии в групповом нападении;

Азамат Токтаубаев – обвиняется в участии в групповом нападении и краже;

Дархан Аскентай, Шынгыс Белгожаев, Нуркияс Ильясов, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет – все они обвиняются в участии в групповом нападении;

Несовершеннолетний Думан Ыскак – обвиняется в сокрытии преступления.

Ранее адвокаты подсудимых и потерпевшие обратились с просьбой перенести место судебного заседания в СИЗО в Алматы. Судья отказал в данном вопросе.

Также адвокат пожаловался на ущемление прав родителей обвиняемых.

В начале заседания судья Ержан Жанузаков попросил участников воздержаться от интервью СМИ.

Отметим, что сегодня суд начался с задержкой из-за опоздания адвоката.

Уголовное дело рассматривается по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Республики Казахстан, включая статьи 99, 188, 293 и 434, касающиеся особо тяжких преступлений, совершённых группой лиц.

На предварительном заседании прокурор озвучил ужасающие детали происшествия. Он зачитал подробности инцидента, который, по его словам, носил характер хулиганских действий с особой жестокостью, совершенных группой лиц по предварительному сговору.