Расследование по делу Шерзата Полата находится на стадии завершения. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, передает BaigeNews.kz.

"Расследование на стадии завершения. До конца года мы получим все экспертизы и завершим все следственные действия. 11 фигурантов этого уголовного дела находятся под стражей, все они будут привлечены – будет предъявлено окончательное обвинение по согласованию с прокурором, и материалы уголовного дела представим на ознакомления участникам уголовного процесса", - сказал Адилов.

Напомним, в Алматинской области расследуют убийство 16-летнего Шерзата Полата. Трагедия произошла в ночь на 3 октября в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Задержаны семеро подозреваемых.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.

На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны. Аким Алматинской области провёл заседание оперативного штаба. Позже власти отчитались о ходе расследования по факту поджога дома в Талгарском районе.

На фоне громкого расследования высокопоставленные чиновники и полицейские в Алматинской области лишились должностей.

9 декабря стало известно о смерти дяди Шерзата Полата. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством.