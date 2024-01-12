  • 12 Января, 16:42
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Дело Рахата Турлыханова: прокуроры подали протест

Сегодня, 15:54
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instagram.com/rakhat_turlykhanov Сегодня, 15:54
Сегодня, 15:54
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Фото: instagram.com/rakhat_turlykhanov

Суд в Алматы пересмотрит дело певца Рахата Турлыханова о нанесении побоев супруге. Протест на решение подали прокуроры, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее стало известно, что в декабре 2023 года Турлыханов нанес жене побои. Подобное же дело в отношении него суд рассматривал и в октябре. В обоих случаях супруги примирились. В первый раз суд прекратил производство по делу. Во второй раз - вынес Турлыханову предупреждение.

Однако прокуроры решили опротестовать вердикт. 

10 января в суд поступила апелляционная жалоба.

Турлыханов с женой опубликовали совместное обращение к казахстанцам. 

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