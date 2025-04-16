Расследование уголовного дела в отношении сына экс-спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина – Нуржана Нурланова – передано из ведения Министерства внутренних дел в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). Об этом сообщил вице-министр внутренних дел Санжар Адилов, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Ранее сообщалось, что уголовное дело расследуется по статье о самоуправстве. Однако стало известно, что против Нурланова также возбуждено новое дело – уже по статье о рейдерстве, и расследованием занимается АФМ.

"Нет, МВД уголовное дело сейчас не расследует. Оно находится в производстве – передано, значит, прокуратурой в производство АФМ", – заявил Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса.

Подробности дела он раскрыть отказался, сославшись на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой сведения досудебного расследования не подлежат разглашению.

"Конкретные данные по уголовному делу разглашению не подлежат. Более того, уголовное дело находится в настоящее время в производстве другого правоохранительного органа", – пояснил он.

На данный момент официальные источники не сообщают, в каком статусе находится сам Нуржан Нурланов, и в отношении каких именно активов может вестись расследование.

Также старшего из братьев Нигматулиных объявили в розыск.

Аргын Нигматулин признан подозреваемым по делу о хищении бюджетных средств, предназначенных для хоккейного клуба в Карагандинской области. Его ищет Интерпол.

Недавно замгенпрокурора прокомментировал дела в отношении родственников Нурлана Нигматулина.