Прокурор Куран Куракбаев зачитал обвинительный акт в суде по делу Шерзата Полата, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Он зачитал подробности инцидента, который, по его словам, носил характер хулиганских действий с особой жестокостью, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Согласно материалам дела, обвиняемый Каржаубай Нурымов на автомобиле марки Hyundai Sanata, зарегистрированном на его имя, перевез несовершеннолетнего сына Полата и брата Гайыпбаева в Талгарскую центральную районную больницу.

В это же время несовершеннолетний Ыскак, не достигший возраста уголовной ответственности, ехал следом за машиной на Volkswagen Golf и остановился у магазина "777" в Талгаре, где также находились участники конфликта на автомобиле Mercedes-Benz.

Прокурор отметил, что Ыскак видел, как наносились ранения ножом потерпевшему, а также обнаружил на месте происшествия огнестрельное оружие. После этого он, вместе с другими участниками направился в сторону села Рыскулова и вернулся домой.

На следующий день, 4 октября 2024 года, в результате продолжившегося конфликта, начавшегося в социальных сетях, Ыскак понял, что Шерзат скончался, и несмотря на знание фактов и личностей подозреваемых, Ыскак не сообщил о преступлении и не передал информацию в правоохранительные органы, так как был с ними знаком.

Прокурор подчеркнул, что действия Шынасыла Абзала Нургалиевича квалифицируются как хулиганство, совершённое группой лиц с применением насилия, а также убийство, совершённое с особой жестокостью в отношении несовершеннолетнего по хулиганским мотивам.

Кроме него, обвинения в хулиганстве и покушении на убийство предъявлены Сакиеву Равилю Магомедовичу, также действовавшему с группой лиц и применявшему насилие по хулиганским побуждениям.

Фигурантами дела также проходят Белгожаев Шынгыс Айдосович, Азкентай Дархан Байболханович, Ильясов Нуркияз Толепбекович, Токтаубаев Нурбол Маратбекович, Калиахмет Дидар Еркинович и Токтаубаев Азамат Маратбекович. Им инкриминируются особо тяжкие преступления, совершённые с использованием предметов, предназначенных для нанесения вреда, а также непристойные действия.

Судебный процесс продолжается. Суд удалился в совещательную комнату.

Ранее сообщалось, что расследование преступления по факту убийства несовершеннолетнего Шерзата Полата завершено. Прокуроры рассказали о трудностях расследования.

Напомним, трагедия произошла в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Задержаны семеро подозреваемых.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Теперь семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.

Позже отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.

На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны. Аким Алматинской области провёл заседание оперативного штаба.

В начале декабря 2024 года нашли труп дяди Шерзата. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Потом в полиции сообщили о предсмертной записке.