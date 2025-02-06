Уголовное дело в отношении сооснователя Telegram Павла Дурова дойдет до суда во Франции не ранее чем через год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на американское издание Wired.

Ордер на арест Павла Дурова, по словам представителя прокуратуры Майлис де Рек, было решено выдать, когда стало понятно, сколько расследований в разных департаментах забуксовали из-за того, что Telegram не отвечал на запросы о выдаче информации в связи с преступлениями. По мнению правоохранителей, молчание Дурова было равносильно соучастию.

Wired приводит данные газеты Liberation, согласно которым только французская жандармерия насчитала с 2013 по 2024 год 2 тысячи 460 случаев, в которых Telegram не ответил на официальные юридические запросы.

Отметим, де Рек полагает, что еще слишком рано обсуждать какое-либо мировое соглашение между предпринимателем и властями. В связи с этим Wired предполагает, что он "застрял" во Франции и его компания "находится в некотором подвешенном состоянии", поскольку ей нужно понять, стоит ли "заменять руководителя, который позиционирует себя как незаменимый".

Напомним, Павла Дурова задержали летом 2024 года, когда он прилетел из Азербайджана в Париж. За несколько минут до приземления частного самолета Дурова его объявили в розыск.

Бизнесмена обвиняют сразу по нескольким статьям: терроризм, наркотики, мошенничество, отмывание денег, сокрытие педофилии. Все эти обвинения строятся на том, что преступники общались через его мессенджер Telegram. А сам основатель Павел Дуров отказался сотрудничать с правоохранителями, предоставлять доступ к зашифрованной переписке, а значит, был соучастником.