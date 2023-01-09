Дело ОПГ Коспаева: АФМ объявило вознаграждение за информацию о членах группировки

Фото: пресс-службы АФМ РК

Агентство по финансовому мониторингу объявило о готовности выплатить вознаграждение за информацию о местонахождении членов ОПГ Коспаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"АФМ сообщает, что шесть членов ОПГ, подозреваемых в рейдерстве при координации Елдоса Коспаева, находятся в розыске. Скрываются от следствия Елдос и Айдос Коспаевы, Ерлан Имашев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей Алматы. Путём применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом. Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ продолжается.

"Лиц, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемых, просим сообщить по телефону доверия АФМ. 8 (7172) 708-478, 8 (727) 279-29-56. За предоставление информации предусмотрено вознаграждение", - сообщили в АФМ.

Напомним, что ранее был задержан журналист Михаил Козачков в подозрении в пособничестве ОПГ Коспаева в рейдерских захватах.