Дело обманутых паломников: директору турфирмы Kausar Travel вынесли приговор

В деле об обманутых паломников из Алматы и Шымкента, которым обещали путёвки в Мекку и Медину поставлена точка. Директору турфирмы Kausar Travel вынесли приговор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

"Каждый из паломников заплатил не меньше тысячи долларов, чтобы отправиться к святым местам. Некоторые из них так и не смогли вылететь из Казахстана, другие — оказались в чужой стране без жилья, денег и еды", - пишет издание.

Свидетелями в суде выступали около 300 паломников. Пострадавшие заявили, что их может быть больше.

"Я написал заявление в КНБ, ДП Шымкента и в другие инстанции. По делу также должен проходить Бекболат Тлеуханов. Все деньги обманутых людей забрал он, но почему-то обвиняемым по делу он не проходит",- заявил до начала судебного процесса подсудимый.

Приговором суда подсудимый признан виновным и осужден к 6 годам лишения свободы.