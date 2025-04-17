Через несколько минут в Талдыкоргане стартует главное судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Онлайн-трансляция заседания суда пройдет на YouTube-канале BaigeNews.kz.

Дело рассматривает судья Ержан Жанузаков. Прокурор – Ержан Туракбаев.

На скамье девять подсудимых:

Абзал Шынасыл – его обвиняют в убийствах, совершённых с особой жестокостью, по предварительному сговору и по другим отягчающим обстоятельствам, а также в участии в групповом нападении;

Равиль Сакиев – тоже обвиняется в попытке убийства и участии в групповом нападении;

Азамат Токтаубаев – обвиняется в участии в групповом нападении и краже;

Дархан Аскентай, Шынгыс Белгожаев, Нуркияс Ильясов, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет – все они обвиняются в участии в групповом нападении;

Несовершеннолетний Думан Ыскак – обвиняется в сокрытии преступления.

Процесс будет проходить в открытом формате с онлайн-трансляцией, что позволит каждому желающему следить за ходом слушаний в режиме реального времени.