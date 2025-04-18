В Талдыкоргане продолжается главное судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата, передаёт BaigeNews.kz.

Онлайн-трансляция заседания суда проходит на YouTube-канале BaigeNews.kz.

Дело рассматривает судья Ержан Жанузаков. Прокуроры – Ержан Туракбаев и Дана Сарсенбай.

На скамье девять подсудимых:

Абзал Шынасыл – его обвиняют в убийствах, совершённых с особой жестокостью, по предварительному сговору и по другим отягчающим обстоятельствам, а также в участии в групповом нападении;

Равиль Сакиев – тоже обвиняется в попытке убийства и участии в групповом нападении;

Азамат Токтаубаев – обвиняется в участии в групповом нападении и краже;

Дархан Аскентай, Шынгыс Белгожаев, Нуркияс Ильясов, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет – все они обвиняются в участии в групповом нападении;

Несовершеннолетний Думан Ыскак – обвиняется в сокрытии преступления.

17 апреля в ходе заседания суда был определён порядок выступления сторон.

Сначала слово предоставят стороне потерпевших. После этого в процессе выступят свидетели и сами подсудимые с последним словом.

Судья подчеркнул, что все участники процесса будут заслушаны в полном объёме.

Ранее подсудимым задали вопрос, признают ли они свою вину и согласны ли с предъявленным обвинением.

Прокурор накануне зачитала, от чего скончался Шерзат Полат.

Также были озвучены подробности обвинений против девяти фигурантов дела.

Ранее адвокаты подсудимых и потерпевшие обратились с просьбой перенести место судебного заседания в СИЗО в Алматы. Судья отказал в данном вопросе.

Кроме того, адвокат пожаловался на ущемление прав родителей обвиняемых.

Между тем, судья Ержан Жанузаков попросил участников воздержаться от интервью СМИ.

Уголовное дело рассматривается по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Республики Казахстан, включая статьи 99, 188, 293 и 434, касающиеся особо тяжких преступлений, совершённых группой лиц.

На предварительном заседании прокурор озвучил ужасающие детали происшествия. Он зачитал подробности инцидента, который, по его словам, носил характер хулиганских действий с особой жестокостью, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, трагедия произошла в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.

Позже отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.

На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны.

В начале декабря 2024 года нашли труп дяди Шерзата. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Потом в полиции сообщили о предсмертной записке.