Дело об убийстве полицейского: подсудимому предъявили новое обвинение

Резонансное дело по жестокому убийству полицейского рассматривают в Специализированном межрайонном уголовном суде Костанайской области (СМУС) с середины августа этого года. Спустя два месяца подсудимому предъявили новый обвинительный акт, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Подробности этого преступления ужаснули не только весь регион, но и республику.

Согласно материалам уголовного дела, уроженец Костанайской области Виктор Сербокрыл сначала залез в дом полицейского Кумара Шойтасова, потом дождался, когда он придёт и начал наносить множественные удары ножом. Когда подсудимый наносил десятый удар, нож сломался, тогда он вернулся в дом за вторым ножом, чтобы им отрезать голову полицейскому. В обвинительном акте было сказано, что Сербокрыл "частично ампутировал голову". Потом оттащил тело полицейского в огород, накрыл старым матрасом и скрылся с места преступления. И только через несколько дней решил сознаться в убийстве.

В суде Сербокрыл толком не смог объяснить причины такой жестокости. И выдал версию о том, что якобы отдал на хранение полицейскому Шойтасову (они жили в одном посёлке и давно знали друг друга) редкую монету 1935 года выпуска. Пошёл в дом к полицейскому, чтобы забрать монету, так как только что условно-досрочно освободился и жить ему было не на что. Подсудимый уверял, что хотел просто поговорить с Шойтасовым и спросить про монету, но разговора не вышло. Почему он всё таки решил убить, да ещё и отрезать голову, подсудимый толком пояснить так и не смог за все два месяца процесса.

Родственники погибшего сразу отмели версию о монете, пояснив, что Сербокрыл целенаправленно шёл убивать. Шойтасов был криминалистом по делу о краже, по которому Сербокрыл и получил свой первый тюремный срок. И убийство было просто местью, так как именно отпечатки пальцев, которые снял полицейский, помогли поймать подсудимого. Правда, почему он проявил такую жестокость, за два месяца, которые длилось судебное разбирательство, не смогли понять ни родственники, ни суд.

Сам подсудимый продолжал давать противоречивые показания. 29 октября ему предъявили новое обвинение.

"Согласно новому обвинению, статью об убийстве переквалифицировать на статью об убийстве с особой жестокостью", – сказал государственный обвинитель в суде Костаная.

Исходя из положения Уголовного кодекса РК убийство, совершённое с особой жестокостью, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы. По первоначальной статье об убийстве подсудимому грозило от 8 до 15 лет лишения свободы.

Учитывая, что Сербокрыл постоянно меняет версии по убийству и не может толком ответить на многочисленные вопросы прокурора и судьи, а также с учётом того, что он ранее был судим, ему вполне могут дать пожизненный срок.

В пресс -службе СМУС пояснили, что на новый обвинительный акт сам подсудимый и его адвокат пока никак не отреагировали. И они ещё могут подать ходатайства на имя судьи. Возможно, о том, что не согласны с обвинением в жестоком убийстве. Если же ходатайств от подсудимого не поступит, то суд перейдёт к прению сторон, во время которых станет известно, какое наказание попросит прокурор. Но даже если прокурор попросит пожизненный срок, окончательный вердикт вынесет только суд.