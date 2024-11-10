Дело об убийстве 15-летней давности хотят раскрыть с помощью голограммы

Полиция Амстердама пытается раскрыть убийство 15-летней давности в квартале Красных фонарей с помощью голограммы передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

В 2009 году 19-летняя "ночная бабочка" Бетти Сабо была убита, получив более 70 ножевых ранений. Преступника так и не нашли.

Сотрудница отдела нераскрытых дел полиции Амстердама Энн Дрейер-Хемскерк объяснила, что голограмма была создана, чтобы оживить воспоминания людей.

"Мы создали голограмму, которая воспроизводит ее личность. Это не полное сходство. Однако мы надеемся, что люди снова вспомнят это дело, когда увидят его", - сказала Дрейер-Хемскерк.

Она также отметила, что усилия полиции по поиску преступника не увенчались успехом, потому что мало кто был готов сотрудничать с следствием: