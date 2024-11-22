Дело об изнасиловании девочки: в Павлодарской области покончил с собой подозреваемый

В Павлодарской области покончил с собой мужчина, которого подозревали в изнасиловании 16-летней девочки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областной Департамент полиции.

"По факту изнасилования несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен. Однако, узнав об обращении по данному факту в полицию, совершил самоубийство", - проинформировали в ДП.

По некоторой информации, мужчина застрелился из ружья. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Расследование находится на особом контроле руководства Департамента полиции Павлодарской области.

Ранее сообщалось, что насилию, кроме девочки, подвергся и её брат.