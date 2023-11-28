Дело об избиении шестиклассника физруком расследуют в Уральске
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Уральские полицейские выясняют, действительно ли учитель физкультуры побил ученика шестого класса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что информация об инциденте поступила 27 ноября. По факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего начато досудебное расследование.
"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, руководство управления полиции Уральска, инспекторы по делам несовершеннолетних. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, назначена судебная медицинская экспертиза", — сообщили в полиции.
Уполномоченный по правам ребёнка в ЗКО Борис Лаврентьев пояснил, что вопрос рассмотрят на совете по педагогической этике и вынесут решение.
"Директор предварительно в соответствии с трудовым кодексом объявила учителю физической культуры дисциплинарное взыскание в виде выговора, классному руководителю — дисциплинарное взыскание в виде замечания, и учителя физкультуры освободили от работы в данном классе. С ребёнком поработает психолог, окажет психологическую помощь. Данный случай взят на контроль", — сообщил Борис Лаврентьев.
Сама же директор школы №45 Алима Турегалиева отметила, что в учебном заведении сейчас работают полицейские.
"С нас берут объяснительные. Подробности выясняют. Учитель физкультуры говорит, что встряхнул ученика за плечи. Возможно, в это время нечаянно задел. Ученика воспитывает тётя. Ребёнок хороший, активный, весёлый, не скрытный, участвует в олимпиадах. Я сама преподаю в этом классе. Возможно, инцидент спровоцировали дети, во всём разберутся", — сказала Алима Турегалиева.
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