Дело об истязании ребёнка в патронатной семье расследуют в Акмолинской области
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Жестокое обращение с 8-летним мальчиком в патронатной семье расследуют в Акмолинской области. Подробности сообщила уполномоченный по правам рёбенка в РК Динара Закиева, передаёт BaigeNews.kz.
В Instagram она написала, что мальчик находился под патронатным воспитанием с 2022 года.
В школе заметили, что в последнее время ребёнок всё время спит, голодный, имеет проблемы с гигиеной. При осмотре у него обнаружены царапины и синяки.
Ранее он был активным и хорошо учился.
"Вызывает вопросы тот факт, что в апреле патронатный воспитатель обратился к психиатру, и ребёнку назначили сильнодействующее лекарство из-за якобы поведенческих проблем, хотя со стороны школы таких замечаний не было. Сейчас мальчик находится в больнице", - сообщила Закиева.
Омбудсмен обратилась в Генеральную и областную прокуратуру. Заведено уголовное дело.
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По словам омбудсмена, учителя заметили изменения в поведении ребенка.
“В школе он постоянно спал, выглядел голодным, у него были проблемы с гигиеной. При осмотре обнаружили царапины и синяки”, – рассказала Динара Закиева.
Ранее мальчик показывал хорошие результаты в учебе и был активным.
“В апреле патронатный воспитатель обратился к психиатру, и ребенку назначили сильнодействующее лекарство из-за якобы поведенческих проблем, хотя со стороны школы никаких замечаний не поступало”, – добавила она.
В настоящее время мальчик находится в больнице. Уполномоченный по защите прав детей обратилась в прокуратуру области и Генпрокуратуру. В отношении патронатной семьи возбуждено уголовное дело.
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