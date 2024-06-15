В Шымкенте задержали владельца спиртзавода

Несколько жителей Шымкента в обход закона решили заработать на продаже высокоградусных напитков. В мегаполисе расследуют запутанное дело о подпольном цехе по производству "палёного" алкоголя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Однако незаконный бизнес "накрыли" сотрудники департамента экономических расследований. Сырьё предприниматели приобретали на спиртзаводе. Туда опер-группа тоже нагрянула с проверкой и обнаружила грубые нарушения.

По версии следствия, руководитель спиртзавода решил замять дело и откупиться, чтобы уйти от уголовной ответственности. За покровительство со стороны органов уголовного преследования он готов был заплатить 20 тысяч долларов и один миллион тенге. В итоге фигурантов дела стало больше. Организаторов подпольного цеха обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности, а руководителя спиртзавода — в даче взятки в крупном размере.

"В ходе досудебного расследования установлено, что жители Шымкента приобретали спирт на заводе для дальнейшего производства поддельной алкогольной продукции", — говорит заместитель начальника первого отдела прокуратуры Шымкента Бауржан Карманов.

Следствие проверило деятельность спиртзавода, в результате установлен факт незаконной предпринимательской деятельности по производству неучтённого спирта. Кроме того, выявлены обстоятельства незаконной отгрузки спирта в праздничные и выходные дни, что повлекло за собой нарушение "Правил хранения и реализации этилового спирта".

Досудебное расследование продолжается, иная информация, в соответствии с требованиями статьи 201 разглашению не подлежит".