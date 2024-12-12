Сотрудники Агентства по противодействию коррупции завершили расследование в отношении судьи Межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкент и других лиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Они обвиняются в мошенничестве и подстрекательстве супруги подсудимого к даче взятки в размере 110 млн тенге за смягчение ему наказания при вынесении приговора. 5 декабря т.г. Генеральной прокуратурой уголовное дело направлено в суд", - говорится в сообщении.

Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит.

"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - напомнили в Антикоре.

Напомним, актюбинский чиновник брал взятки за восстановление села после паводка.