Дело о взятке на 110 млн тенге: в Шымкенте завершили расследование в отношении судьи
Генеральной прокуратурой уголовное дело направлено в суд.
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Сотрудники Агентства по противодействию коррупции завершили расследование в отношении судьи Межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкент и других лиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Они обвиняются в мошенничестве и подстрекательстве супруги подсудимого к даче взятки в размере 110 млн тенге за смягчение ему наказания при вынесении приговора. 5 декабря т.г. Генеральной прокуратурой уголовное дело направлено в суд", - говорится в сообщении.
Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит.
"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - напомнили в Антикоре.
Напомним, актюбинский чиновник брал взятки за восстановление села после паводка.