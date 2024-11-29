Дело о суициде в Кокшетау возобновили после вмешательства прокуратуры

В Кокшетау возобновлено расследование уголовного дела по факту самоубийства молодой девушки путем повешения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Ранее дело было прекращено полицией города. Расследование уголовного дела поручили опытному сотруднику департамента полиции области, который при надзоре со стороны прокуратуры города восстановил истинные обстоятельства и причину суицида.

"Следствием установлено, что житель села Красный Яр на протяжении семи лет причинял физические и психические страдания своей гражданской супруге путём систематического унижения и нанесения побоев и иными насильственными действиями, что привело к трагическому последствию – её суициду", – сообщает прокуратура области.

Уголовное дело в отношении подозреваемого направлено в Кокшетауский городской суд. Его обвиняют в доведении до самоубийства и систематическом истязании.