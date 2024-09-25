Дело о стройке дома сыну генерала в Караганде: суд смягчил приговор

Бывшего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Ибрагима Кульшимбаева, осуждённого за превышение власти, выпустили на свободу, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Сегодня военный суд Астаны рассмотрел апелляционную жалобу экс-генерал-майора и частично удовлетворил её. Судебная коллегия переквалифицировала уголовное деяние Кульшимбаева из статьи "превышение власти" в "злоупотребление должностными полномочиями". А также ему изменили меру наказания.

Экс-заместитель главы МЧС обвинялся в том, что привлекал военнослужащих воинской части 52859 и личный состав ДЧС Карагандинской области к строительству дома для его сына. В Караганде на улице Новосёлова Кульшимбаев-младший начал строить дом в 2021 году. Отец-генерал решил не оставаться в стороне и помочь сыну. Для этого он отдавал поручения "своим людям" в департаменте по чрезвычайным ситуациям, чтобы те отправляли на стройку солдат и технику. На протяжении 2,5 лет военнослужащие бесплатно строили дом генеральскому сыну. Кроме того, они за свой счёт установили в доме Кульшимбаева автоматические ворота за 400 тысяч тенге и за 50 тысяч тенге купили кабель для проведения электричества. Также на строящемся объекте установили четыре камеры видеонаблюдения, которые на самом деле были закуплены для нужд воинской части. Помимо людей, на строительстве дома были задействованы грузовая машина "КамАЗ", автокран и "ЗИЛ", находящиеся на балансе карагандинского ДЧС. На грузовиках перевозили строительные материалы, песок, выносили мусор. А военнослужащие клали кирпичи, замешивали цемент, заливали пол, поднимали стены, проводили электричество, убирали снег и так далее. Некоторые солдаты ходили на стройку как на работу. А в это время на службе им продолжали выплачивать заработную плату и премии, несмотря на их отсутствие на рабочем месте.

Все эти детали озвучили в суде. Свидетелями выступали солдаты, которые работали на стройке. Ибрагим Кульшимбаев всё это отрицал и пытался убедить суд в том, что командиры воинской части по своей воле помогали строить дом его сыну. Однако собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы отправить вице-министра за решетку на пять лет. Такой приговор вынес военный суд Акмолинского гарнизона в августе 2024 года.

А сегодня Ибрагим Кульшимбаев вышел на свободу, так как апелляционная коллегия пришла к выводу, что суд первой инстанции неверно трактовал преступление. Военный суд Астаны приговорил экс-замглавы МЧС к трём годам ограничения свободы. Теперь он должен регулярно отмечаться в полиции и устроиться на постоянную работу. В случае отсутствия таковой его привлекут к общественным работам – 100 часов ежегодно, пока не истечёт срок наказания. Кроме того, осуждённый выплатил ущерб в два миллиона тенге, который нанёс ДЧС Карагандинской области, пользуясь его ресурсами в своих личных целях.

Тем не менее обвинительный характер приговора остался в силе. Апелляция постановила: Кульшимбаев виновен в том, что привлекал военнослужащих и использовал технику ДЧС для строительства дома. Осуждённого лишили также звания генерал-майора и права занимать должности в государственных структурах.