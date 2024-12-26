В суде №2 Кызылорды в закрытом заседании рассмотрено уголовное дело в отношении Н. по факту склонения несовершеннолетней к потреблению психотропных веществ, передаёт BaigeNews.kz.

"Подсудимый, зная о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, склонял её к потреблению психотропных веществ неоднократно", - заявили в суде.

Представители школьницы простили подсудимого и просили назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Приговором суда подсудимый признан виновным по пункту 1) части 3 статьи 299 УК и ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее жуткую историю рассказали родители 16-летней жительницы Кызылорды. По их словам, одноклассники вовлекли девочку в проституцию, насиловали, "накачивали наркотиками", пытали и вымогали деньги.

В МВД прокомментировали расследование.