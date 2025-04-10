Заместитель Генерального прокурора Галымжан Койгелдиев прокомментировал ход расследования по делу о поджоге дома, в котором проживали родители убитого Шерзата Полата. По его словам, расследование продолжается - проведён целый ряд экспертиз, некоторые из которых уже дали определённые результаты. Однако процесс временно приостановлен по техническим причинам, передаёт BaigeNews.kz.

"Есть определённые результаты по этим экспертизам. Могу сказать, почему экспертиза на данный момент прервана: мы направили международное следственное поручение в Российскую Федерацию. Хотим через спутник посмотреть, какие машины в тот период стояли рядом. Изучить для полноты. Так что на это немножко потребуется время", — пояснил Койгелдиев.

Таким образом, казахстанская сторона ожидает данные с российских спутников, чтобы установить возможные зацепки, в том числе транспорт, находившийся вблизи места происшествия. Это позволит получить более полную картину и продвинуться в раскрытии преступления.

Напомним, ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Отметим, что убийство Шерзата произошло в ночь на 4 октября прошлого года в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Расследование преступления по факту убийства несовершеннолетнего завершено.