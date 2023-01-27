Дело о насилии над малолетним ребёнком расследуют в Актау

Жительница Актау подозревает, что её малолетнего сына изнасиловали. В полиции выясняют все обстоятельства дела, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"26 января в управление полиции Актау с письменным заявлением обратилась 35-летняя гражданка, заподозрившая подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего сына. Факт зарегистрирован в ЕРДР по части 4 статьи 121 УК РК. Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств", - уточнили в полиции.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Иная информация в интересах следствия не разглашается.