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Дело о клевете: в Актобе директор школы выиграл суд против чиновника
В Актобе суд оправдал директора школы Абзала Тажимишева по делу о клевете в отношении руководителя департамента госаудита Сакена Касымова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
Согласно материалам дела, 15 ноября 2022 года директор школы пришёл в кабинет руководителя департамента госаудита поговорить о своём деле. А затем он вызвал полицию, весь процесс он снимал на две камеры.
"Ранее аудит в школе выявил нарушения в процессе госзакупок по 22 договорам на общую сумму 34,8 миллиона тенге. Госзакупки были проведены способом из одного источника - это нарушение. Директора Абзала Тажимишева привлекли к штрафу в 6,7 миллиона тенге, вину он признал и оплатил часть штрафа. 15 ноября, в День финансиста РК, он грубо вошёл в мой кабинет с видеокамерами, это был неприёмный день. Он думал, что мы празднуем, вызвал полицию, сказав, что я пьяный. На видео он меня снимал, грозился разослать в соцсети", - сказал в суде Касымов.
Полиция приехала на вызов, однако медэкспертиза показала, что госслужащий был трезв. Затем Касымов подал в суд, обвинив директора школы в клевете. Суд первой инстанции пришёл к выводу, что директор школы распространил заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство, и подрывающие репутацию истца. Постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Актобе Тажимишев признан виновным по статье 73-3 КРКоАП (Клевета) и ему назначен штрафа в размере 160 МРП.
Тажимишев подал апелляцию на решение суда. Актюбинский областной суд, исследовав материалы дела, выслушав участников процесса, постановил, что в действиях директора не усматривается состав административного правонарушения, вина его в совершении клеветы не доказывается. Суд решил, что у директора не было намерений оклеветать госслужащего, а позвонил он в полицию, так как почувствовал в кабинете запах алкоголя и решил удостовериться, находится ли потерпевший в состоянии алкогольного опьянения или нет.
В результате постановление суда первой инстанции было отменено, производство по делу прекращено за отсутствием состава административного правонарушения. Судебный акт вступил в законную силу.
Сакен Касымов не согласился с решением областного суда и намерен обжаловать его в Верховном суде.
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