Прокуратурой Туркестанской области в суд направлено уголовное дело в отношении 43 должностных лиц и ответственных сотрудников Отдела образования Махтааральского района по факту хищения бюджетных средств (свыше 2,4 млрд тенге), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

"Хищение совершено путем незаконного перечисления заработной платы на счета лиц, не работающих в системе образования", - рассказали в ведомстве.

На сегодняшний день подозреваемыми в доход государства возмещен ущерб на сумму 333,5 млн тенге, а также арестовано имущество добытое преступным путем на сумму 649,7 млн тенге.

Напомним, ранее стало известно, что приговор вынесли в Шымкенте по факту хищения сотен миллионов тенге.