Дело Нурлана Масимова передано в суд

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Дело бывшего начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова передано в суд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Как сообщили в агентстве, антикоррупционная служба по Павлодарской области завершила досудебное расследование в отношении экс-начальника областного департамента полиции генерал-майора полиции Нурлана Масимова, его заместителя Д. Сиразидимова и предпринимателя Е. Евкович по подозрению в совершении тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений.

"Масимов и Сиразидимов обвиняются в получении взятки в сумме 90,3 миллиона тенге за покровительство при проведении государственных закупок и подписании контрактов с аффилированными компаниями. Также они обвиняются в хищении бюджетных средств в сумме 420 миллионов тенге, предназначенных на приобретение арттехвооружения", - говорится в сообщении.

22 декабря 2022 года прокуратурой области обвиняемые преданы суду.

Ранее сообщалось, что Нурлан Масимов был задержан при попытке покинуть Казахстан. Он разыскивался за совершение особо тяжкого коррупционного преступления. Об увольнении Нурлана Масимова с поста главы департамента полиции Павлодарской области согласно поданному рапорту стало известно сразу после январских событий в Казахстане. В апреле он был объявлен в розыск. За информацию о местонахождении Нурлана Масимова тогда обещали вознаграждение до 12 миллионов тенге.