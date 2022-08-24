"Дело на миллион": приговор бизнесмену Абдыгаппарову оставили без изменений

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Апелляционная коллегия Алматинского городского суда рассмотрела уголовное дело по обвинению бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова, известного как основателя ресторанной сети Parmigiano Group, в хищении миллиона долларов у строительной компании AV-Construction, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на апелляционную коллегию Алматинского городского суда.

Напомним, согласно материалам дела представитель покупателя передал Абдыгаппарову часть суммы в размере двух миллионов долларов США за покупку жилого дома (виллы), из которых бизнесмен передал руководству компании лишь один миллион долларов, а остальную часть денег присвоил.

"В марте 2021 года Алмас Абдыгаппаров, являясь заместителем директора по коммерческим вопросам ТОО "AV-Construction", которое занимается строительством, реализацией квартир и жилых домов (вилл), расположенных в ЖК "Esentai city", и будучи материально ответственным и доверенным лицом компании, составил с клиентом предварительный договор купли-продажи на покупку недвижимого имущества в виде жилого дома (виллы) с земельным участком, расположенного в ЖК "Esentai city", — говорится в сообщении суда.

5 июля суд №2 Медеуского района Алматы признал бизнесмена виновным в присвоении вверенного чужого имущества в особо крупном размере. Абдыгаппарова приговорили к семи годам колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях сроком на пять лет. Осуждённого обязали вернуть компании деньги, кроме того, решение суда предусматривало арест недвижимости другой коммерческой фирмы. Подробнее об этом тут.

Приговор обжаловали как сторона осуждённого, так и фирма, чьё имущество арестовали. В результате апелляционная инстанция отменила арест недвижимости, оставив остальную часть приговора без изменений. Суд также отметил, что вина осуждённого подтверждается, среди прочего, материалами его переписок.