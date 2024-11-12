Дело на 5 млн тенге: в Актюбинской области обезвредили вымогателя
Сегодня, 17:25
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Сегодня, 17:25Сегодня, 17:25
120Фото: lublino.mos.ru
Сотрудники УБОП ДП Актюбинской области в ходе проведения оперативных мероприятий при передаче денежных средств в сумме три миллиона тенге задержали жителя города Хромтау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Подозреваемый вымогал у местного жителя пять миллионов тенге за нераспространение сведений, компрометирующих потерпевшего.
У задержанного изъяты денежные средства и мобильный телефон", - говорится в сообщении.
По факту вымогательства проводится досудебное расследование.