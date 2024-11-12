Дело на 5 млн тенге: в Актюбинской области обезвредили вымогателя

Сотрудники УБОП ДП Актюбинской области в ходе проведения оперативных мероприятий при передаче денежных средств в сумме три миллиона тенге задержали жителя города Хромтау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Подозреваемый вымогал у местного жителя пять миллионов тенге за нераспространение сведений, компрометирующих потерпевшего. У задержанного изъяты денежные средства и мобильный телефон", - говорится в сообщении.

По факту вымогательства проводится досудебное расследование.