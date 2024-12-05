Дело на 32 млн тенге: в ВКО осудили бывшего работника филиала Правительства для граждан

Агентство РК по финансовому мониторингу закончило расследование в отношении бывшего руководителя специализированного отдела г. Усть-Каменогорска филиала НАО "Правительство для граждан" по Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"Установлено, что с февраля по октябрь 2023 года подозреваемый организовал схему получения незаконных вознаграждений от граждан за содействие при прохождении теоретического экзамена на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения. Реализуемый АФМ проект "Параллельное финансовое расследование", предусматривающий проведение следственных действий по принципу Follow the money, позволил установить преступный доход, полученный в виде незаконных вознаграждений в сумме свыше 32 млн тенге", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что подозреваемый получал вознаграждения на свой личный счёт в банке через мобильное приложение.

"Понимая, что такие доходы могут вызвать подозрения у правоохранительных органов, с целью сокрытия их преступного происхождения подозреваемый многократно осуществлял переводы между своими счетами в том же банке. Кроме того, в рамках параллельного финансового расследования установлено, что подозреваемым на преступные денежные средства приобретена 2-комнатная квартира в городе Усть-Каменогорске и с целью сокрытия оформлена на его мать. Впоследствии данная квартира использована для сдачи в посуточную аренду, что принесло дополнительный преступный доход в размере более 1,2 млн тенге", - рассказал официальный представитель АФМ Алибек Абдилов.

После начала досудебного расследования подозреваемый, чтобы у него не конфисковали квартиру, перерегистрировал её на третьих лиц.

Приговором суда подозреваемому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года с конфискацией в доход государства имущества, добытого преступным путём, а именно 2-комнатной квартиры в городе Усть-Каменогорске стоимостью 19,5 млн тенге, резюмировали в АФМ.

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