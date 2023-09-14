Дело Мухамедиулы: приговор экс-министру оставили без изменений

Столичный суд, рассмотрев апелляцию по делу Арыстанбека Мухамедиулы и трёх его сообщников, оставил приговор в отношении экс-министра культуры и спорта без изменений, передаёт BaigeNews.kz.

"Аппеляционную жалобу Мухамедиулы оставить без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу. Вина Мухамедиулы доказана полностью, доводы защиты подтверждения не нашли. Основания для оправдания не рассматриваются. По делу проведены аудиторские исследования", - сказал судья Мурат Солтыбаев.

Приговор был изменен лишь в отношении Айым Садвакасовой. Ей предоставили отсрочку меры пресечения. Вместо семи лет лишения свободы – пять.

Ранее суд приговорил обвиняемого экс-главу министерства культуры и спорта, директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы в хищении бюджетных средств к восьми годам лишения свободы.

Адвокат Арыстанбека Мухамедиулы, выступая в суде, заявила, что приговор суда первой инстанции был основан на недопустимых доказательствах. По ее словам, в суде были представлены не оригиналы, а копии договоров, что противоречит нормативному постановлению Верховного суда. Защита также заявила, что были просрочены сроки досудебного расследования.

Помимо этого адвокат экс-министра культуры и спорта отметила, что суд неправильно распорядился денежными средствами, внесенными в качестве компенсации за материальный ущерб. Защита требовала вернуть остаток в размере 72 миллионов тенге семье осуждённого.