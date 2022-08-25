Дело LRT: защита обвиняемых заявила о новых подробностях

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В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Нур-Султана началось предварительное разбирательство по делу о хищениях при реализации проекта строительства LRT. Судебное заседание прошло без экс-руководителя ТОО "Астана LRT" Талгата Ардана и экс-заместителя акима столицы Каната Султанбекова, которые находятся в международном розыске, передает BaigeNews.kz.

Помимо Ардана и Султанбекова в деле фигурируют семь человек: экс-руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог столицы Рашид Аманжулов, бывший депутат и секретарь маслихата Нур-Султана Жанат Нурпиисов, экс-председатель правления АО "Astana Innovations" Талгат Ашим, представители компании-подрядчика Тимур Касабаев, Дулат Мусенов, Даурен Абдыхамитов и Улугбек Ачилов. Все они присутствовали сегодня на суде.

В мае прошлого года в отношении них был вынесен приговор. Однако осенью суд отменил решение и вернул дело на дорасследование в прокуратуру.

В конце 2019 года сообщалось, что должностные лица акимата Нур-Султана и компании "Astana LRT" похитили миллиарды тенге. Пятеро подсудимых находятся в СИЗО с 2019 года. Ещё двое обвиняемых - под домашним арестом и подпиской о невыезде.

Сегодня адвокаты стороны защиты сообщили о недостатке сведений для перехода к главному разбирательству. Так, по словам адвоката Джохара Утебекова, представляющего интересы Талгата Ашима, заключение аудитора недостоверно. Этот документ один из основных по обвинениям.

"Если мы обратимся к конкретным эпизодам, по которым обвиняют моего подзащитного, то скажу, что у суда есть право по статье 327 УПК прекратить уголовное дело здесь и сейчас. Основой обвинения служит заключение аудитора. Городской суд при отмене и возврата дела поддержал доводы защиты, что возникают вопросы о компетенции этого аудитора. Действительно, в ходе её допроса выяснилось, что у неё нет строительного или технического образования, которое нужно для этого. Соответственно, аудитор не может оценивать инжиниринговые услуги. Какой смысл тогда допрашивать аудитора? Этот допрос бесмысленный. Специалист, предоставленный обвинением, некомпетентный. Там обсуждать нечего", - сообщил адвокат в суде.

Он отметил, что аудитор не оценивала работу иностранных подрядчиков. По мнению адвоката, эта информация важна для расследования.

"Вместо того, чтобы оценить работу иностранных подрядчиков, она оценивала их ежемесячные отчёты по этой работе. После возврата дела её спрашивали следователи, почему она не оценивала еженедельные отчёты, которые более детальны. Аудитор от ответа уклоняется", - отметил адвокат.

Джохар Утебеков считает, что заключения аудитора имеют заинтересованный характер. По другимим эпизодам, вменяемым Ашиму, он утверждает, что заключения составлены также некомпетентными лицами.

Следующее заседание суда в рамках предварительного разбирательства назначено на завтра.