Заместитель генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев прокомментировал ситуацию с экстрадицией Каната Султанбекова и Талгата Ардана. По его словам, несмотря на наличие информации о них в социальных сетях, процесс их задержания и выдачи Казахстану зависит от действий Интерпола, передает BaigeNews.kz.

"У нас есть несколько видов розыска. Внутренним поиском занимаются наши правоохранительные органы, а международным – Интерпол. Мы передаем им необходимые данные, но для экстрадиции требуется, чтобы Интерпол точно установил местонахождение разыскиваемого и принял меры по его задержанию. Только после этого мы можем инициировать экстрадиционный арест. Пока этого не произошло, процесс не сдвинется с места", - пояснил Чиндалиев.

На вопрос о сроке давности Чиндалиев отметил, что он зависит от квалификации преступления. Таким образом, экстрадиция Султанбекова и Ардана возможна только при активном содействии Интерпола и подтверждении их местонахождения.

Напомним, преступная схема по хищению средств при строительстве ЛРТ в Нур-Султане, по версии следствия, была организована бывшим заместителем акима города Канатом Султанбековым и экс-руководителем компании "Астана ЛРТ" Талгатом Арданом. Главные фигуранты дела объявлены в розыск.