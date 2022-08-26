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Дело LRT: Осужденным просят изменить меру пресечения
Защитники осужденных по делу о хищениях при реализации проекта Астана LRT просят изменить меру пресечения на подписку о невыезде, передает BaigeNews.kz.
Адвокат Сауле Акатова отметила, что обвинительный акт не вручен Канату Султанбекову, Талгату Ардану, как это следует из материалов дела и как это установлено судьей Семеновой. Она добавила, что в материалах дела нет доказательств уклонения подзащитных от явки в суд. Прокурором не выполнены требования частьи 2 статьи 304 УПК, согласно которой в случаях, когда обвиняемый находится вне пределов страны и уклоняется от явки в органы прокуратуры, прокурор направляет обвинительный акт обвиняемому через доступные средства связи.
В случае необходимости прокурор организовывает публикацию сообщения о направлении уголовного дела в суд - в СМИ для уведомления обществености.
Защитник добавила, что по делу допущены существенные нарушения норм уголовно-процессуального законодательства – лишение права обвиняемых Каната Султанбекова и Талгата Ардана знать, в чем они обвиняются, защищать свои права способами, не противоречащими закону, и иметь достаточное время и возможность для подготовки к защите, на любой стадии расследования заявить ходатайство. Помимо этого они также не получили копию утвержденного прокурором обвинительного акта.
Также она обратилась с просьбой возвратить уголовное дело столичному прокурору для устранения существенных нарушений. Адвокат ходатайствовала об изменении меры пресечения своего подзащитного Аманжулова на подписку о невыезде. Остальные защитники и подсудимые поддержали ходатайство.
Судебное заседание прошло без экс-руководителя ТОО Астана LRT Талгата Ардана и экс-заместителя акима столицы Каната Султанбекова, которые находятся в международном розыске.
Помимо Ардана и Султанбекова в деле фигурируют семь человек: экс-руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог столицы Рашид Аманжулов, бывший депутат и секретарь маслихата Нур-Султана Жанат Нурпиисов, экс-председатель правления АО Astana Innovations Талгат Ашим, представители компании-подрядчика Тимур Касабаев, Дулат Мусенов, Даурен Абдыхамитов и Улугбек Ачилов. Все они присутствовали сегодня на суде.
В мае прошлого года в отношении них был вынесен приговор. Однако осенью суд отменил решение и вернул дело на доследование в прокуратуру.
Вчера состоялось первое заседание предварительного разбирательства.
В конце 2019 года сообщалось, что должностные лица акимата Нур-Султана и компании Astana LRT похитили миллиарды тенге. Пятеро подсудимых находятся в СИЗО с 2019 года. Ещё двое обвиняемых - под домашним арестом и подпиской о невыезде.
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