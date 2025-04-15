Дело LRT: одного фигуранта нашли и могут экстрадировать в Казахстан
По уголовному делу проходили девять человек, двое из них сбежали из Казахстана.
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Установлено местонахождение одного из фигурантов уголовного дела о хищениях при строительстве LRT в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Кого именно удалось выявить, в надзорном органе пока не сообщают.
"Согласно сведениям Интерпола, один из фигурантов уголовного дела на сегодняшний день установлен где-то в западных странах. В целом по экстрадиции также проводятся ряд мероприятий", – сказал заместитель прокурора города Астана Азамат Ермаханов.
В 2023 году суд Астаны вынес приговор обвиняемым по делу о хищениях при строительстве LRT. По делу проходили девять фигурантов, среди которых двое сбежали из Казахстана. Это бывший заместитель акима столицы Канат Султанбеков и экс-руководитель ТОО "LRT" Талгат Ардан. Их судили заочно.
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