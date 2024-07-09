Дело Кайрата Нуртаса: изменил ли суд приговор

В суде г.Астаны в апелляционном порядке рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Кайрата Нуртаса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Ранее постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Кайрат Нуртас был подвергнут к административному аресту сроком на 15 суток за совершение мелкого хулиганства.

"Судом первой инстанции установлено, что К.А., находясь на борту самолета, в ходе словесного конфликта, ударил гр.Б., умышленно причинив ему легкий вред здоровью, в ходе драки выражался нецензурной бранью.



Не согласившись с постановлением, адвокат правонарушителя обжаловал его в части ст.434 ч.2, и просил суд прекратить производство в связи с отсутствием состава", - говорится в сообщении.

Постановлением апелляции от 9 июля 2024 года судебный акт первой инстанции оставлен без изменения, так как основании для его отмены не установлено.