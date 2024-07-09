Дело Кайрата Нуртаса: изменил ли суд приговор
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В суде г.Астаны в апелляционном порядке рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Кайрата Нуртаса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.
Ранее постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Кайрат Нуртас был подвергнут к административному аресту сроком на 15 суток за совершение мелкого хулиганства.
"Судом первой инстанции установлено, что К.А., находясь на борту самолета, в ходе словесного конфликта, ударил гр.Б., умышленно причинив ему легкий вред здоровью, в ходе драки выражался нецензурной бранью.
Не согласившись с постановлением, адвокат правонарушителя обжаловал его в части ст.434 ч.2, и просил суд прекратить производство в связи с отсутствием состава", - говорится в сообщении.
Постановлением апелляции от 9 июля 2024 года судебный акт первой инстанции оставлен без изменения, так как основании для его отмены не установлено.
Напомним, в отношении певца Кайрата Нуртаса зарегистрировали досудебное расследование по статье "Хулиганство, совершенное на борту воздушного судна". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ, ограничения и даже лишения свободы сроком до 5 лет.
Казахстанского певца Кайрата Нуртаса арестовали на 15 суток за дебош на борту самолёта.