Дело Гульмиры Сатыбалды: Потерпевшая просит возместить многомилионный ущерб

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В Байконырском районном суде №2 Астаны проходит главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды, передаёт BaigeNews.kz. Потерпевшая Айгуль Мекешева заявила, что просит возместить ей ущерб в размере почти 714 миллионов тенге.

"Прошу возместить материальный вред в размере 713 809 780 тенге. Моральный вред – 50 миллионов тенге", — сказала Мекешева.

Гульмире Сатыбалды предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: статья 389, часть 3 и 4 – "Самоуправство, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, совершённое с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору, повлекшее тяжкие последствия", а также статья 125, часть 2, пункты 1 и 8 УК РК – "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений".

На предыдущем судебном заседании Айгуль Мекешева сообщила, что несколько лет назад она получила предложение от Гульмиры Сатыбалды стать номинальной владелицей 75% акций компании Maxi Bottlers за вознаграждение в виде 5% акций. Однако затем потерпевшая получила требования переписать все акции на другого человека, а затем её похитили.

По её словам, это произошло 1 октября 2020 года. Её доставили в загородный дом Гульмиры Сатыбалды. После того как она переписала акции её вернули домой, при этом ей угрожали расправой.