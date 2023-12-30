Дело экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова поступило в суд

Дело бывшего главы национальной палаты предпринимателей (НПП) "Атамекен" Аблая Мырзахметова поступило в суд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазТАГ.

Дело рассматривает специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.

"Стороны процесса - Мырзахметов Аблай Исабекович; судья – Кульбаева Айжан Адиловна; 28 декабря – начало дела", - говорится в сводке в судебном кабинете.

Мырзахметов был задержан и позже арестован в мае 2023 года. Его подозревают в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Мырзахметов обещал бизнесмену содействие в освобождении от уголовной ответственности его родственника.