Дело экс-главы МВД Ерлана Тургумбаева поступило в суд

Дело бывшего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева поступило в межрайонный суд по уголовным делам Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

"Дело поступило под грифом "совершенно секретно", — сообщили в суде.

Ерлана Тургумбаева 17 августа 2023 года освободили от должности советника президента, которую он занимал с 25 февраля 2022 года.

Ранее Ерлан Тургумбаев возглавлял министерство внутренних дел Казахстана. Он покинул должность вскоре после январских событий. Общественность обвиняла экс-главу МВД в пытках, которые полицейские устраивали при допросах.

29 апреля 2024 года за превышение власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (ст.362 ч.4 УК РК) Тургумбаева задержали. 30 апреля суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.