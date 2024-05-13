Дело Бишимбаева: Вопросы присяжным зачитала судья

В суде по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве его гражданской супруги Салтанат Нукеновой, огласили список вопросов, на которые предстоит ответить присяжным заседателям, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.



В предыдущем судебном заседании суд удалился в совещательную комнату после обсуждения с участниками процесса по формировке вопросов подлежащих разрешению судов с участием присяжных заседателей.

"Суду с участием присяжных заседателей предлагаются следующие вопросы. Обвинение в отношении Бишимбаева по пункту один части 2 статьи 110 Уголовного кодекса.

Доказано ли, что имело место, а именно 16 декабря 2022 года до 9 ноября 2023 года, в марте, апреле, октябре, летом 2023 года в городе Астане и Алматы потерпевшей Нукеновой причинены физические страдания путем регулярного неоднократного избиения в различные части тела и голову, а также моральные страдания с унижением ее чести и достоинства?

Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый Бишимбаев? Виновен ли подсудимый Бишимбаев в совершении этого деяния?

Доказано ли, что потерпевшая Нукенова с момента совместного проживания с подсудимым Бишимбаевым перестала самостоятельно зарабатывать денежные средства, находилась в материальном зависимом положении от него?", - зачитала вопросы судья Айжан Кульбаева.

В части обвинения по пункту 5 части 2 статьи 199 УК присяжным заседателям будут заданы вопросы о том, доказано ли, что 9 ноября 2023 примерно после обеда в ресторане "Бао" потерпевшая Нукенова скончалась от закрытой черепно-головной травмы, которая сопровождалась острой субдеральной гематомой, что стало причиной ее смерти.

Также в этой части обвинения будут заданы вопросы о том, что доказано ли, что Нукеновой сознательно преднамеренным путем были нанесены целенаправленно многочисленные удары в область головы. Доказано ли, что это деяние совершил Бишимбаев? Виновен ли он в этом?

"Доказано ли, что Бишимбаев лишил жизни потерпевшую Нукенову сознательно, причиняя ей безжалостно физические нравственные мучения, сильные продолжительные страдания, причиняя Нукеновой большое количество телесных повреждений, лишая ее воды, сна, унижая и измываясь над ней?

Доказано ли, что потерпевшей Нукеновой сознательно нанесены многочисленные удары в область головы, которые причинили тяжкий вред ее здоровью, повлекшие по легкомысленности и небрежности смерть потерпевшей?

Доказано ли, что это деяние совершил Бишимбаев?

Виновен ли Бишимбаев в совершении этого деяния?", - зачитала вопросы судья.

Судья также зачитала вопросы для принятия решения по второму подсудимому Бахытжану Байжанову.