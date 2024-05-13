Дело Бишимбаева: Вопросы присяжным зачитала судья
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В суде по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве его гражданской супруги Салтанат Нукеновой, огласили список вопросов, на которые предстоит ответить присяжным заседателям, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
В предыдущем судебном заседании суд удалился в совещательную комнату после обсуждения с участниками процесса по формировке вопросов подлежащих разрешению судов с участием присяжных заседателей.
"Суду с участием присяжных заседателей предлагаются следующие вопросы. Обвинение в отношении Бишимбаева по пункту один части 2 статьи 110 Уголовного кодекса.
Доказано ли, что имело место, а именно 16 декабря 2022 года до 9 ноября 2023 года, в марте, апреле, октябре, летом 2023 года в городе Астане и Алматы потерпевшей Нукеновой причинены физические страдания путем регулярного неоднократного избиения в различные части тела и голову, а также моральные страдания с унижением ее чести и достоинства?
Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый Бишимбаев? Виновен ли подсудимый Бишимбаев в совершении этого деяния?
Доказано ли, что потерпевшая Нукенова с момента совместного проживания с подсудимым Бишимбаевым перестала самостоятельно зарабатывать денежные средства, находилась в материальном зависимом положении от него?", - зачитала вопросы судья Айжан Кульбаева.
В части обвинения по пункту 5 части 2 статьи 199 УК присяжным заседателям будут заданы вопросы о том, доказано ли, что 9 ноября 2023 примерно после обеда в ресторане "Бао" потерпевшая Нукенова скончалась от закрытой черепно-головной травмы, которая сопровождалась острой субдеральной гематомой, что стало причиной ее смерти.
Также в этой части обвинения будут заданы вопросы о том, что доказано ли, что Нукеновой сознательно преднамеренным путем были нанесены целенаправленно многочисленные удары в область головы. Доказано ли, что это деяние совершил Бишимбаев? Виновен ли он в этом?
"Доказано ли, что Бишимбаев лишил жизни потерпевшую Нукенову сознательно, причиняя ей безжалостно физические нравственные мучения, сильные продолжительные страдания, причиняя Нукеновой большое количество телесных повреждений, лишая ее воды, сна, унижая и измываясь над ней?
Доказано ли, что потерпевшей Нукеновой сознательно нанесены многочисленные удары в область головы, которые причинили тяжкий вред ее здоровью, повлекшие по легкомысленности и небрежности смерть потерпевшей?
Доказано ли, что это деяние совершил Бишимбаев?
Виновен ли Бишимбаев в совершении этого деяния?", - зачитала вопросы судья.
Судья также зачитала вопросы для принятия решения по второму подсудимому Бахытжану Байжанову.
"Доказано ли, что само деяние имело место? А именно – 9 ноября 2023 года в ресторане "Бао" приняты меры для того, чтобы скрыть следы совершённого преступления (препятствовали сотруднику государственного органа пройти в ресторан, перекрыли вход в vip-кабинку, закрыли ресторан, распустили сотрудников ресторана, удалили видеозаписи с камер видеонаблюдения, отключили видеокамеру в ресторане, перевезли телефон Нукеновой в другое место и несколько раз приносили женскую одежду в ресторан)?
Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый Байжанов?
Виновен ли подсудимый Байжанов в совершении этого деяния?", - зачитала судья.
Самое читаемое