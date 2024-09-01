Дело Бишимбаева: Верховный суд рассмотрит жалобу Байжанова

На сайте судебного кабинета появилась информация о дате разбирательства по кассационной жалобе Бахытжана Байжанова, осуждённого за укрывательство особо тяжкого преступления, передаёт BaigeNews.kz.

Таким образом, стало известно, что 4 сентября Верховный суд рассмотрит жалобу Байжанова, получившего четыре года лишения свободы.

Между тем, его родственник — экс-министр Нацэкономики Куандык Бишимбаев, которого признали виновным в убийстве с особой жестокостью и истязании своей жены — Салтанат Нукеновой , пока не подавал ходатайство в высший судебный орган.

Приговор, согласно которому Бишимбаев получил 24 года лишения свободы, а Байжанов – четыре, вступил в силу в июне 2024 года.

Напомним, Байжанова обвиняли по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесение о достоверно известном совершённом особо тяжком преступлении). Суд признал его виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления. Однако Байжанов заявлял, что его осудили незаконно.

26 июня суд не удовлетворил апелляцию Бишимбаева на приговор первой инстанции. В конце июля экс-министра этапировали в колонию. Известно, что Бишимбаев отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности, расположенном в Акмолинской области.

Ранее судья-координатор рассказала, почему отказали в смягчении приговора Куандыку Бишимбаеву.